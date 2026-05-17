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馬場密探048｜「齊歡最樂」今季第三捷

馬圈快訊
更新時間：13:40 2026-05-17 HKT
發佈時間：13:40 2026-05-17 HKT

今日沙田日馬頭場五班千八米，袁幸堯策騎伍廄的的「齊歡最樂」一放到底，取得今季第三捷。

賽後「齊歡最樂」馬主會友團體經理人貝鈞奇說：「今天原本有國際足協要員來港，但由於『齊歡最樂』今場機會樂觀，我覺得馬兒今場起用見習騎師袁幸堯減十磅有助爭勝，因此另請同事去幫手接待國際足協要員，我抽一抽空入馬場支持該駒，袁幸堯今場發揮出色，很開心可以入馬場拉頭馬。」

「齊歡最樂」練馬師伍鵬志說：「『齊歡最樂』今場取得季內第三場頭馬，我要多謝輝哥（姚本輝），讓我可以請到袁幸堯策騎，減十磅大有利，加上頭段步速不快，沒有馬鬧燒，讓馬兒可以自行領放。此馬今季初連續贏了兩場頭馬後，加分甚多，加上受重磅影響，五班千八米的賽程不算多，而此馬跑田草千八米最合適，所以直至今場才再敲門。『齊歡最樂』獨沽一味放頭走才跑出水準，今場形勢有利，順利跑出應有水準。」

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