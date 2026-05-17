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「風雲武士」回配潘頓爭第七W

馬圈快訊
更新時間：10:59 2026-05-17 HKT
發佈時間：10:59 2026-05-17 HKT

周三（五月二十日）谷草賽事，潘頓卜定「風雲武士」、「踏雪尋梅」、「開心勇駒」、「美麗登場」、「烈焰光芒」、「雷神太保」、「佳登」及「隨緣得勝」。

周三（五月二十日）谷草賽事，潘頓卜定「風雲武士」、「踏雪尋梅」、「開心勇駒」、「美麗登場」、「烈焰光芒」(圖)、「雷神太保」、「佳登」及「隨緣得勝」。
周三（五月二十日）谷草賽事，潘頓卜定「風雲武士」、「踏雪尋梅」、「開心勇駒」、「美麗登場」、「烈焰光芒」(圖)、「雷神太保」、「佳登」及「隨緣得勝」。
周三（五月二十日）谷草賽事，潘頓卜定「風雲武士」、「踏雪尋梅」(圖)、「開心勇駒」、「美麗登場」、「烈焰光芒」、「雷神太保」、「佳登」及「隨緣得勝」。
周三（五月二十日）谷草賽事，潘頓卜定「風雲武士」、「踏雪尋梅」(圖)、「開心勇駒」、「美麗登場」、「烈焰光芒」、「雷神太保」、「佳登」及「隨緣得勝」。
希斯馬房旗下的「風雲武士」(圖) 在港六場頭馬中，有三場是由潘頓建功，人馬合拍，此馬今場回配贏馬配搭潘頓出擊，或可跑入前列。
希斯馬房旗下的「風雲武士」(圖) 在港六場頭馬中，有三場是由潘頓建功，人馬合拍，此馬今場回配贏馬配搭潘頓出擊，或可跑入前列。

其中希斯馬房旗下的「風雲武士」在港六場頭馬中，有三場是由潘頓建功，人馬合拍，此馬今場回配贏馬配搭潘頓出擊，或可跑入前列。

陳嘉甜

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