布浩榮周三接手「顏色之皇」

潘頓和布浩榮昨日(五月十六日)在澳洲東奔馬場東奔一萬錦標賽馬日客串，兩人都有頭馬進帳，潘頓起孖而回，不過該兩場賽事香港馬會並沒有轉播；至於布浩榮則在香港轉播賽事的S1-2場次憑「中土世界」勝出二千米三級賽主席讓賽。

布浩榮 (圖) 剛周六在香港轉播賽事的S1-2場次憑「中土世界」勝出二千米三級賽主席讓賽。

布浩榮近期手風甚順，上周三谷戰贏「焦點」，剛周末澳洲又贏三級賽，今日在沙田賽事上陣，或有力再添勝帳。

布浩榮近期手風甚順，上周三谷戰贏「焦點」(圖)，剛周末澳洲又贏三級賽，今日在沙田賽事上陣，或有力再添勝帳。

至於下周三谷草賽事，布浩榮卜家「顏色之皇」、「馭跑得」、「天火同人」、「明德輝煌」及「運籌帷幄」。「顏色之皇」近六戰均配潘頓，此馬周三晚將易配布浩榮，潘頓則為同場的「風雲武士」主轡。

至於下周三谷草賽事，布浩榮卜家「顏色之皇」、「馭跑得」(圖)、「天火同人」、「明德輝煌」及「運籌帷幄」。

「顏色之皇」(圖) 近六戰均配潘頓，此馬周三晚將易配布浩榮，潘頓則為同場的「風雲武士」主轡。

「顏色之皇」近六戰均配潘頓，此馬周三晚將易配布浩榮，潘頓則為同場的「風雲武士」(圖) 主轡。

陳嘉甜