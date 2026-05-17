Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

布浩榮周三接手「顏色之皇」

馬圈快訊
更新時間：10:27 2026-05-17 HKT
發佈時間：10:27 2026-05-17 HKT

潘頓和布浩榮昨日(五月十六日)在澳洲東奔馬場東奔一萬錦標賽馬日客串，兩人都有頭馬進帳，潘頓起孖而回，不過該兩場賽事香港馬會並沒有轉播；至於布浩榮則在香港轉播賽事的S1-2場次憑「中土世界」勝出二千米三級賽主席讓賽。

布浩榮 (圖) 剛周六在香港轉播賽事的S1-2場次憑「中土世界」勝出二千米三級賽主席讓賽。
布浩榮 (圖) 剛周六在香港轉播賽事的S1-2場次憑「中土世界」勝出二千米三級賽主席讓賽。

布浩榮近期手風甚順，上周三谷戰贏「焦點」，剛周末澳洲又贏三級賽，今日在沙田賽事上陣，或有力再添勝帳。

布浩榮近期手風甚順，上周三谷戰贏「焦點」(圖)，剛周末澳洲又贏三級賽，今日在沙田賽事上陣，或有力再添勝帳。
布浩榮近期手風甚順，上周三谷戰贏「焦點」(圖)，剛周末澳洲又贏三級賽，今日在沙田賽事上陣，或有力再添勝帳。

至於下周三谷草賽事，布浩榮卜家「顏色之皇」、「馭跑得」、「天火同人」、「明德輝煌」及「運籌帷幄」。「顏色之皇」近六戰均配潘頓，此馬周三晚將易配布浩榮，潘頓則為同場的「風雲武士」主轡。

至於下周三谷草賽事，布浩榮卜家「顏色之皇」、「馭跑得」(圖)、「天火同人」、「明德輝煌」及「運籌帷幄」。
至於下周三谷草賽事，布浩榮卜家「顏色之皇」、「馭跑得」(圖)、「天火同人」、「明德輝煌」及「運籌帷幄」。
「顏色之皇」(圖) 近六戰均配潘頓，此馬周三晚將易配布浩榮，潘頓則為同場的「風雲武士」主轡。
「顏色之皇」(圖) 近六戰均配潘頓，此馬周三晚將易配布浩榮，潘頓則為同場的「風雲武士」主轡。
「顏色之皇」近六戰均配潘頓，此馬周三晚將易配布浩榮，潘頓則為同場的「風雲武士」(圖) 主轡。
「顏色之皇」近六戰均配潘頓，此馬周三晚將易配布浩榮，潘頓則為同場的「風雲武士」(圖) 主轡。

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
商業創科
16小時前
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
優質顧客服務大獎頒獎典禮暨26周年誌慶圓滿舉行 High Tech與High Touch深度融合 AI賦能客服新世代
企業資訊
2026-05-16 10:00 HKT
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2026-05-16 10:00 HKT
方力申紅館演唱會尾場｜老婆Maple葉萱帶5個月大B女到場 Isla自動自覺除超影相可愛度爆燈
方力申紅館演唱會尾場｜老婆Maple葉萱帶5個月大B女到場 Isla自動自覺除超影相可愛度爆燈
影視圈
13小時前
夫婦棄住千萬豪華大宅 700萬購殘舊三房戶博入名校網 慳私校學費兼博升值
夫婦棄住千萬豪華大宅 700萬購殘舊三房戶博入名校網 慳私校學費兼博升值
海外置業
4小時前
有線出櫃男主播陳書君離職 最後一次報新聞：後會有期 年初與男友訂婚勇敢公開性取向
有線出櫃男主播陳書君離職 最後一次報新聞：後會有期 年初與男友訂婚勇敢公開性取向
影視圈
18小時前
睇樓近一年不敢入市 用家眼白白見樓價升兩成 林本利：「賣家市」筍盤難尋 料樓價續升10%
睇樓近一年不敢入市 用家眼白白見樓價升兩成 林本利：「賣家市」筍盤難尋 料樓價續升10%
投資理財
4小時前
網誤傳特朗普「偷睇」習近平的筆記。
00:49
特朗普訪華｜被誤傳趁習近平離席「偷睇筆記」 美媒解話：是他自己的
即時國際
13小時前