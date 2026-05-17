布浩榮周三接手「顏色之皇」
更新時間：10:27 2026-05-17 HKT
發佈時間：10:27 2026-05-17 HKT
發佈時間：10:27 2026-05-17 HKT
潘頓和布浩榮昨日(五月十六日)在澳洲東奔馬場東奔一萬錦標賽馬日客串，兩人都有頭馬進帳，潘頓起孖而回，不過該兩場賽事香港馬會並沒有轉播；至於布浩榮則在香港轉播賽事的S1-2場次憑「中土世界」勝出二千米三級賽主席讓賽。
布浩榮近期手風甚順，上周三谷戰贏「焦點」，剛周末澳洲又贏三級賽，今日在沙田賽事上陣，或有力再添勝帳。
至於下周三谷草賽事，布浩榮卜家「顏色之皇」、「馭跑得」、「天火同人」、「明德輝煌」及「運籌帷幄」。「顏色之皇」近六戰均配潘頓，此馬周三晚將易配布浩榮，潘頓則為同場的「風雲武士」主轡。
陳嘉甜
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