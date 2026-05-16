田泰安「利高八斗」「捷足奔馳」

田泰安近期手風轉順，剛周三晚策騎「馬達」贏馬之後，已經連續四個賽馬日取得頭馬進帳，今季頭馬數字亦達至三十五場。明午沙田日賽，田泰安只有五匹坐騎，為近期較少的一次，他表示坐騎數目雖然偏少，但各駒都具有爭勝實力，希望屆時都能跑出水準，其中「利高八斗」和「捷足奔馳」最具贏馬機會。

利高八斗收復前失

「利高八斗」上場由田泰安接手，結果以馬頸位僅負「包裝天王」跑第二。

「利高八斗」前仗初出跑第三，上場由田泰安接手，再跑田草千二米，結果以馬頸位僅負「包裝天王」跑第二，明日原班人馬再上征途，田泰安說：「上仗『利高八斗』只是在終點前才被對手越過，但是本身走勢較前仗初出進步，相信馬兒吸收過兩次出賽經驗後，陣上演出將愈來愈好。今次此駒繼續跑田草千二米，排在六檔起步，同場對手實力不算強勁，希望牠能順利收復前失，贏回一場頭馬。」

捷足奔馳作戰狀態

「捷足奔馳」早前試谷閘以佳勢勝出。

第一場來自姚廄的「捷足奔馳」，自轉倉後三戰未能上名，但明日角逐千八米，田泰安認為應具爭勝機會。「雖然『捷足奔馳』服役以來只取得一席季軍，演出並不搶眼，但其評分不斷下調，總有機會從低點反彈，加上早前試谷閘以佳勢勝出，之後操練表現亦佳，估計現階段已提升至作戰狀態。今次出戰田草千八米，理應是射程範圍，加上排六檔亦有利起步後搶佔有利位置，所以『捷足奔馳』未嘗不可在此跑出水準，走入前列一席。」

最後，田泰安表示「三甲之星」自初出上名之後，演出一直未能承接，不過馬兒狀態一直良好，早前亦贏出試閘，如今首次增程跑千四米，冀望能夠帶來突破，但陣上會否採用贏試閘時的前領跑法，則有待他與桂福特臨場研究後才決定。

文傑