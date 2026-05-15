艾兆禮「安泰」「八仟好運」

早前艾兆禮連續十六次沙田賽事交出頭馬之後，終於在上周末田戰不幸「斷纜」，未能替坐騎取得勝利；不過，周日沙田賽事，其十匹坐騎不乏實力分子，有望再次交出成績。

艾兆禮接受查詢時表示，個人沒有刻意締造紀錄，只希望能夠發揮出胯下坐騎的實力；今戰則以「安泰」和「八仟好運」兩駒最具爭勝機會。

安泰長期見勇

「安泰」早前在田草千四米贏馬，又曾在泥地一哩上名。

出戰第十場三班千四米的「安泰」，場地和路程適應性廣泛，早前在田草千四米贏馬，又曾在泥地一哩上名；周日回師千四米，艾兆禮說：「現年六歲的『安泰』近期狀態長期見勇，而且在不同路程和場地俱能發揮威力，表現相當穩定；今次再戰贏馬路程千四米，即使負磅上升至一三一磅，難免對其爭勝構成壓力，加上同場對手亦有不少質新馬，但我仍希望牠可憑路合態勇克服困難，爭取季內第二場頭馬。」

八仟好運增程千四

「八仟好運」狀態穩定，本身亦具有一定速度。

列陣第七場四班千四米的「八仟好運」，最近先後進軍田草及谷草千二米，但只取得一席亞軍，周日將增程至千四米，騎者分析說：「共實『八仟好運』跑千二米的表現不差，每仗均拼得接近，只是未能贏出頭馬；如今牠有過多仗出賽經驗後，嘗試跑更長路程，實乃無可厚非。近期『八仟好運』狀態穩定，本身亦具有一定速度，有機會勝任千四米，交出水準便可走入前列，若能贏馬更是最好不過。」

艾兆禮又提到，出爭第十一場三班千四米的「天福」，上仗初跑泥地千二米即取得季軍，所造時間亦快，演出在水準之上；賽後其操練正常，狀態續有進步，如今轉戰草地千四米，按理屬射程範圍，冀望牠表現較上仗再進一步，便有機會爭取頭馬。

文傑