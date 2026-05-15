「巧繡生花」回復勇銳力爭維多利亞一哩賽桂冠

上季榮膺日本最佳三歲雌馬的「巧繡生花」將於周日（5月17日）在東京競馬場角逐維多利亞一哩賽（1600米一級賽），力求揚威這項總獎金高達三億二千六百五十萬日圓（約合一千五百九十九萬港元）的大賽，增添輝煌戰績。

父系出自「頌讚火星」的「巧繡生花」於2025年攻下櫻花賞（1600米一級賽）及秋華賞（2000米一級賽）兩項經典賽事，而同年在國內更只曾在日本橡樹大賽（2400米一級賽）一役中敗陣，不敵周日的同場對手「上蒼賜福」。

「巧繡生花」於去年12月在沙田出爭浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）時表現平平，在頭馬「遨遊氣泡」之後僅得第十一名。然而，這匹佳駟於今年4月11日在阪神復出角逐阪神牝馬錦標（1600米二級賽）重現最佳水準，以一放到底姿態力拒「上蒼賜福」掄元，成功一雪前恥。

練馬師森一誠說：「馬兒該仗表現甚佳。牠在香港大敗後，我不太肯定馬兒在上仗有何演出，但牠表現強勁。馬兒現時更年長，體格更健壯，核心肌肉也比之前強得多。」

「巧繡生花」迄今十戰取得六冠一亞佳績，曾於2025年勝出與今仗同場同程的三級賽每日盃皇后盃。

森一誠表示：「馬兒在皇后盃的表現非常出色。牠無論是前置或後上都能發揮水準，而且（東京）場地非常適合牠。」

另一方面，日本橡樹大賽冠軍「上蒼賜福」上仗在阪神復出，表現悅目，僅以馬頸位之差不敵「巧繡生花」，最後600米締速更達33.2秒。雖然牠的最佳賽績多在競逐較長途程賽事時取得，但在東京也曾兩度獲勝。

「上蒼賜福」的練馬師友道康夫說：「今仗也是角逐1600米途程，而且東京競馬場擁有寬闊的長直路。如果牠能夠發揮出上仗水平，我認為牠於末段能夠憑凌厲後勁爭勝。」

另一爭標要角「皇后徑」去年競逐此賽時在直路上受干擾，最終以馬頸位之差不敵「百塔意城」屈居亞軍；而同屬此賽爭勝分子的「尊鮮麗」是三項一級賽盟主「樂透心」的全血緣妹妹，出道至今僅上陣六次，已取得三冠一亞。

「尊鮮麗」於1月24日在小倉出爭小倉牝馬錦標（2000米三級賽），克服排第十七檔的不利因素，末段憑凌厲後勁力壓「驍智嬌娃」及「暖茶艷色」奪魁，盡展優厚潛力。雖然「尊鮮麗」尚未打開一級賽勝門，但練馬師鹿戶雄一相信馬兒今仗有力取得突破。

鹿戶雄一說：「馬兒競逐此途程能夠以更舒適的步速競跑，更能展現潛能。如果賽事演變成在長直路上比拼加速力，將有利牠發揮。」



「雪嶺熱點」、「艷紫芳馨」及「仙境艷后」也具爭勝機會。



維多利亞一哩賽（1600米一級賽）編為海外賽事第三組第一場，將於香港時間5月17日（星期日）下午二時四十分開跑。