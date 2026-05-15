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香港馬王「嘉應高昇」連破場地時間紀錄續居浪琴世界最佳馬匹排名榜首

馬圈快訊
更新時間：13:45 2026-05-15 HKT
發佈時間：13:45 2026-05-15 HKT

「嘉應高昇」於5月14日星期四公佈的最新一期浪琴世界最佳馬匹排名榜上續踞榜首，國際評分由3月的128分上升至130分，繼續保持目前全球最高評分賽駒的地位。

由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」已連勝二十場賽事，目前在浪琴世界最佳馬匹排名榜排名首位，領先第二位四分。另一匹香港頂尖佳駟「浪漫勇士」出道至今累積十四項一級賽冠軍，這匹名駒於4月26日在富衛保險冠軍賽馬日第四度勝出富衛保險女皇盃（2000米一級賽）後，最新國際評分獲提升兩分至126分。

現年八歲的超級巨星「浪漫勇士」與「劇烈氣象」及「得令星」並列第二位。這匹全球贏得最多獎金的賽駒迄今取得二十三場頭馬，為馬主劉栢輝贏得約二億七千一百四十六萬港元獎金，而牠現時的草地評分屬出道以來最高，僅次於去年在沙特盃（1800米一級賽）不敵「青春永駐」後獲評的127分泥地評分。

艾柏賓旗下的一級賽盟主「歌劇舞姿」與美國練馬師張誠勳訓練的「小村白馬」以124分並列第五位，雙雙於4月躋身排名榜前五位。「青春永駐」以123分緊隨其後，而「北十字星」、「極量級」、「蒙面舞會」、「御冠軍」及「管治權」則同獲122分。

現年五歲的「嘉應高昇」於4月兩度打破由自己保持的沙田1200米草地賽場地時間紀錄。這匹九項一級賽盟主早於2025年以1分07.20秒刷新該項紀錄，牠先於4月6日角逐短途錦標（1200米二級賽）時以1分07.12秒掄元，其後於4月26日揚威主席短途獎（1200米一級賽）時把紀錄推前至1分07.10秒。

「嘉應高昇」連續第二季未逢敵手，更先後攻下百周年紀念短途盃（1200米一級賽）、女皇銀禧紀念盃（1400米一級賽）及主席短途獎，再度於同年內橫掃香港速度系列全部三關賽事，因而贏得五百萬港元特別獎金。

出自香港國際馬匹拍賣會的「浪漫勇士」將於5月24日星期日在沙田角逐渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽），力求於2025/2026年度馬季最後一戰封王，成為繼1993/1994年度馬季的「翠河」及上季的「遨遊氣泡」後，第三匹榮膺三冠王的賽駒。

「遨遊氣泡」國際評分獲評119分，是排名榜中評分第三高的香港賽駒。

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