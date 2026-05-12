希斯「滿洛城」「銳目」

希斯自上月二十九日夜賽起孖之後，攻勢便稍為放緩，接着三個賽馬日未有再取得頭馬進帳。不過他靜極思動，明晚跑馬地夜賽，其七匹參戰馬當中，有四駒乃是新勝而臨，屆時有望取得佳績。希斯在接受查詢時亦表示，「滿洛城」、「銳目」和「太陽勇士」皆有備而來，冀望牠們悉數交出表現。

滿洛城爭取連捷

「滿洛城」上場降落五班跑谷草千八米，結果即以兩個半馬位之先輕勝而回。

「滿洛城」上場降落五班跑谷草千八米，加配眼罩及改以主動方式發揮，結果即以兩個半馬位之先輕勝而回，明晚此駒回到四班上陣，希斯說：「上場『滿洛城』表現出色，復課後馬兒操練一直正常，繼續也維持良好狀態，今次回升四班出賽，面對實力較強的馬匹，但負磅驟減十四磅，形勢並不算蝕底，雖然縮程跑一六五○米，效果未必如跑千八米般理想，但牠今仗將會盡量利用排二檔的優勢，起步後即再次擺在前列，希望屆時能夠取得連捷。」

銳目力爭二捷

「銳目」上仗轉戰谷草千二米，即贏得在港首場頭馬。

「銳目」早前在田草千二米出賽五次，卻只取得一亞兩季，未能打開勝門，可是上仗轉戰谷草千二米，即贏得在港首場頭馬。明晚此駒再跑同程，希斯說：「『銳目』競逐田草和谷草均可勝任，但既然牠在谷戰取得勝利，今次又有同程賽事可供報名上陣，於是便決定出戰今仗。此駒質素仍新，現階段仍有進步空間，今次牠排在七檔起步，有足夠速度進佔前列位置，能夠以最合適的跑法爭勝，希望牠再次發揮威力，取得在港第二場頭馬。」

最後，希斯表示「太陽勇士」演出準繩，今次小休復出，但賽前準備足夠，兩次在從化馬場試閘均走勢不俗，今次角逐谷草一六五○米，當然屬射程範圍，加上續配贏馬騎師布文，希望屆時「太陽勇士」能跑出應有水準，有望走入前列最接近的位置歸來。

文傑