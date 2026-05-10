田泰安「勝在當下」「一起美麗」

騎師田泰安最近手風轉順，昨日策騎「一舖掂晒」爆大冷取勝，已經連續三個賽馬日交出頭馬，周三跑馬地夜賽，他雖然暫時卜定五匹坐騎列陣，但他揚言自己依舊全力以赴，爭取頭馬進帳，今戰坐騎則以「勝在當下」和「一起美麗」兩駒最具爭勝機會。

勝在當下收復前失

「勝在當下」最近由田泰安接手，剛戰在谷草千二米得第二。

羅廄「勝在當下」最近由田泰安接手，剛戰在谷草千二米全程快放，至終點才被對手越過得第二，周三晚人馬再跑此程，騎者分析說:「近期『勝在當下』成熟進步，陣上能夠順利發揮牠在晨課和試閘時展示的速度，上場牠亦只是僅負對手，本身演出已較前明顯進步，日前我再策騎牠快跳，馬兒給我的感覺良好，目前正處良好作戰狀態，今次此駒再跑谷草短途，臨場將再嘗試採用主動跑法，發揮本身速度，希望能夠收復前失，贏回一場頭馬。」

一起美麗正值大勇

「一起美麗」上季曾在田泰安胯下上名。

蔡廄「一起美麗」上季曾在田泰安胯下上名，周三晚他將再夥拍此駒，競逐二班一六五零米，他說:「從『一起美麗』近期表現證明，牠的狀態正值大勇，早前兩度上名後，剛戰贏出頭馬，今次此駒升二班出賽，對手無疑更強，但是負磅驟減十七磅，而且季尾階段，難得此馬狀態仍勇，且跑此程亦有賽績支持，所以『一起美麗』在此仍具足夠條件爭勝。」

最後，田泰安表示最近沒有在晨課期間策騎「佳福駒」操練，對此馬狀態了解不多，但牠今季曾策駒該駒贏馬，即使該駒目前評分較當時高，今次出賽形勢並非太有利，惟馬兒跑谷草中距離最正宗，加上近期陣上演出亦不俗，即使未有上名，但亦所負不遠，臨場只要跑出水準，未嘗不可走入前列一席。

文傑