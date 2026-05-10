潘頓在港累積頭馬數目迫近二千大關

八屆香港冠軍騎師潘頓昨日（5月9日星期六）在沙田馬場以出色鞍上表現兩勝頭馬，現時僅欠十場頭馬，即可達下在港取得二千場頭馬這個重要里程碑。另一方面，香港土生土長騎師周俊樂昨日也能梅開二度，進一步提升個人首次奪得告東尼獎的呼聲。

現年四十三歲的潘頓，昨日先夥拍來自呂健威馬房的「龍傲綾羅」（128磅），在沿途節省腳程的情況下，末段自馬群中間穿插上前，勝出第六場第四班青山讓賽（1400米）。其後他再添頭馬進賬，策騎由葉楚航訓練的「榮駿大道」（129磅），攻下第十場第三班薄扶林水塘讓賽（1600米），並將個人歷來在港頭馬數字增至一千九百九十場。

為「龍傲綾羅」摘下頭馬後，潘頓說：「陣上一切順利，馬兒值得奪下這場勝仗。近期此駒已多次跑得接近，礙於慣常跑法關係，牠要贏馬確是有點困難，希望牠今次取得突破後，可以增強其信心。」

周俊樂昨日亦不讓潘頓專美，與該位八屆香港冠軍騎師一樣，取得兩場勝仗。為周俊樂建功的兩駒分別為由巫偉傑訓練、第三場第五班薄扶林公眾騎術學校讓賽（1400米）的頭馬「肥仔精神」（119磅），以及勝出第八場第三班鯉魚門公園讓賽（1200米）的羅富全馬房賽駒「㩒住贏」（119磅）。

周俊樂勝出兩場頭馬後祝捷。

「㩒住贏」同時為其馬主25/26羅富全練馬師賽馬團體，帶來額外一百五十萬港元自購曾出賽馬匹特別獎金。

周俊樂在該賽後說：「今日我只有四匹坐騎，但牠們實力均見不俗，是日場地狀況亦有利牠們發揮，能夠夥拍這些戰馬取得佳績，令我非常高興。」

增添兩場頭馬後，周俊樂季內的頭馬數目已達至三十七場，比另一位有望爭奪告東尼獎的騎師何澤堯（二十九場）多出八場。這位年輕騎師現時穩守本年度馬季香港騎師排行榜第四位，暫居潘頓（一百一十二場）、布文（五十五場）及艾兆禮（五十三場）之後。

布文昨日也為練馬師文家良帶來勝利，策騎由後者訓練的「錶之星河」（124磅），在尾場第二班西灣山讓賽（1200米）中掄元，並終止該賽大熱門馬「喜慶寶」（115磅）的不敗紀錄。「喜慶寶」今日沿途一直居於領放馬「維港智能」（115磅）的外側，跑至最後階段勁勢減弱，結果落後「錶之星河」一又四分一馬位，以第四名過終點。

「錶之星河」後上克敵，取得在港服役以來第六場頭馬。

昨日獲勝後，「錶之星河」將其戰績改寫為十六戰六捷。布文賽後談及此駒時表示：「牠今日贏得漂亮，其實馬兒上次已能交出良好表現。」

「今日賽道看來有點鬆軟，馬兒喜跑這種場地。我認為牠今日早段跑來比以往更加文靜及放鬆。賽事沿途具一定步速，我賽前希望牠可以跟前一點，但更重要的是牠要跑得舒服順暢。最終也證明這是一個正確的決定，因為馬兒末段從後如飛殺上，衝刺凌厲。」

練馬師方面，文家良、葉楚航及巫偉傑是日各自贏得兩場頭馬。「龍傲綾羅」的練者呂健威也將個人本季頭馬數字增至四十六場，現時在廖康銘（五十二場頭馬）、方嘉柏（五十一場）、沈集成（五十一場）及大衛希斯（四十八場）之後，在練馬師排行榜暫居第五位。累積四十四場頭馬的蔡約翰則排第六位。

下一個香港賽事日將於5月13日（星期三）在跑馬地馬場舉行。