馬場浮世繪｜岳伯仁兩新貴贏打吡橡樹前哨戰
更新時間：17:25 2026-05-07 HKT
發佈時間：17:25 2026-05-07 HKT
發佈時間：17:25 2026-05-07 HKT
英國車士達馬場昨(6/5)日舉行兩場被認為是打吡和橡樹大賽的前哨戰，結果兩場賽事均由岳伯仁馬房旗下馬匹勝出。
首先Amelia Earhart以兩個馬位擊敗大熱門I'm The One，贏出表列賽柴郡橡樹大賽，賽後該駒一躍成為今屆英國橡樹大賽的四倍半外圍大熱門，原先的大熱門I'm The One則回升至八倍。之後廄侶「切利尼」以四又四分一馬位，輕取三級賽車士達銀瓶，表現相當突出，賽後自然又成為英國葉森打吡大賽四倍外圍大熱門。
文傑
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