馬場密探048｜「大番薯」今季第四捷

廖康銘馬房的「大番薯」，今季大熟大勇，今晚回師最正宗的泥地千二米，終於在騎師霍宏聲胯下擊敗「逍遙人生」，贏得今季第四場頭馬。廖康銘則以五十二場頭馬，在練馬師龍虎榜上領先。

賽後「大番薯」馬主羅文滔說：「『大番薯』上季尾贏五班時，我已經覺得牠已經表現得很好，當初真是沒有想過牠今季可以更進一步，季內贏了四場後，真是意料之外。廖康銘成功把『大番薯』的狀態一直維持勇銳，保養得宜，應記一功。今仗負一三五磅掛頭牌，我都有少少擔心馬兒可能會有點辛苦，可能上場也負一三四重磅，馬兒有了適應重磅的經驗，有助今仗的發揮，牠今仗負重磅取勝，表現令我感到非常驚喜。」



練馬師廖康銘說：「我一直都低估『大番薯』，上季馬兒贏了五班後，我沒有想過此馬今季仍然可以贏到四場馬，馬兒一次又一次給我驚喜，今場取勝後，下場升上三班，負輕磅上陣，我也不排除牠可能或再交出進步表現。」