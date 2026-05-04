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田泰安「風起雲湧」「上市魅力」

馬圈快訊
更新時間：17:30 2026-05-04 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-04 HKT

田泰安昨日憑「逍遙騎士」贏出今季第三十一場頭馬；周三晚沙田全泥夜賽，其八匹坐騎不乏具泥地賽績根據分子，有望繼續取得佳績。今晨騎者收操後表示，偉廄一對「風起雲湧」和「上市魅力」，分途出戰合適路程，將是其頭馬希望。

風起雲湧磅輕有利

「風起雲湧」上仗出戰五班泥地同程得亞軍。
「風起雲湧」上仗出戰五班泥地同程得亞軍。

出戰第四場四班千八米的「風起雲湧」，上仗出戰五班泥地同程，在直路力拼僅負「領創動力」得亞軍；今仗回到四班作賽，田泰安說：「我曾策騎『領創動力』贏馬，了解該駒跑泥地的實力；『風起雲湧』在多負六磅之下僅敗，實在不足為辱。周三晚牠回到四班上陣，負磅較上仗輕十八磅，可能更合發揮，加上有同程賽績根據的對手不太多，若臨場發揮出本身水準，便有機會贏回一場頭馬。」

上市魅力再戰同程

「上市魅力」前仗由田泰安在同程一放到底爆冷贏馬。
「上市魅力」前仗由田泰安在同程一放到底爆冷贏馬。

列陣第一場五班一哩的「上市魅力」，前仗由田泰安策騎，在同程一放到底爆冷贏馬，但上仗卻未能上名；周三晚再攻泥地賽，騎者分析說：「『上市魅力』上仗遇多匹快馬，本身又排在十二檔，早段難以採用前領戰略，最後牠依然所負不遠跑第五，表現尚非太差；賽後其操練正常，今次再戰贏馬路程，只負一二一磅，將是另一爭取表現的機會，至於臨場如何發揮，需要賽前與蘇偉賢研究後才有決定。」

田泰安還提到，出爭第二場五班千二米的「摯友心得」，近幾場跑泥地千二米未能上名，但並非落後太遠，表現尚算不差，亦證明牠合跑泥地短途賽；周三晚降至五班出賽，對手實力較前更差，按理有望交出更佳表現，只要能克服重磅帶來的壓力，便有機會爭勝。

文傑

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