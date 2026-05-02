英國一千堅尼各駒勢均力敵 「美絕群星」盼脫穎而出

來自歐洲各地的一眾頂尖三歲雌馬將於週日（5月3日）雲集英國的新市場馬場，在羅利賽道上角逐英國一千堅尼（1600米一級賽），力爭在這項一哩大賽中脫穎而出。



今屆英國一千堅尼共有十九匹宣佈出賽馬匹，各駒看來勢均力敵。這項經典一級賽往往是賽駒打響名堂的舞台，近年來經常由賽前未太受注目的雌馬勝出，自2016年以來只有去年的Desert Flower是首匹以大熱身分掄元的參賽馬。



將由宋文赫策騎的「美絕群星」的出賽經驗尚淺，但所屬練馬師韋嘉正在冒起，且今季開局甚佳，今次將憑這匹「星光俠」的女兒首度角逐英國一千堅尼，更表示看好馬兒的奪標機會。



「美絕群星」初出時便已在諾定咸輕取一項從未勝出馬賽，翌仗於去年9月在新市場出爭一項1400米二級賽，更克服大幅升班的考驗，幾乎奪冠而回。



韋嘉去年合共取得六十八場頭馬，是他從練以來其中一個最成功的賽季。他說︰「我對馬兒寄望甚殷。牠非常機靈，備戰工作完全按計劃進行，近來的操練表現也很好。馬房幸運地有不少三歲雌馬質素上乘，但『美絕群星』實屬出類拔萃。」

「網走市」血統優良

「網走市」是另一匹上陣次數不多的參賽馬。這匹由艾柏賓訓練的雌馬將繼續由布宜學策騎，儘管受追捧程度未必最高，但牠的血統優良，父系更出自名駒「范高爾」，看來潛力十足。「網走市」於去年11月在金頓初出時便以壓倒性姿態勝出一項同程賽事，令人印象深刻。



其他注目度稍遜的實力分子也包括經驗較上述兩駒豐富的「兔輪」（奧璇璧）及「獻才藝」（蘇兆輝）。



「獻才藝」上月曾以26倍冷門身分在紐卡素角逐一項1605米表列賽，憑勇銳表現爆冷奪冠，不但證明了牠有力應付今仗途程，更展現出牠踏入三歲後的實力再上層樓。



剛於週五在新市場憑冷門分子摘桂的練馬師張柱棟說︰「我們已為『獻才藝』報爭包括今仗在內的一些高水平賽事，而那場在紐卡素取得的勝仗證明了牠有力應付這些挑戰。儘管馬兒與週日的爭勝要角之間仍有一點距離，但牠不難駕馭，心理質素也很好。」



張柱棟口中的爭勝要角也許是岳伯仁麾下兩駒「精確」（莫雅）及「純愛」（羅敦），以及由伯特訓練的「水都艷日」（李奇豐）。



這三匹雌馬均曾於去年摘下一級賽桂冠，其中「精確」更兩奪一級賽冠軍，包括以出色姿態攻下同場同程的雌馬一哩賽。



法國練馬師費伯華曾於2014年憑「法蘭美后」摘下此賽桂冠，今次將派出已取得三捷的「艷麗妃」（莫艾誠）參賽。



英國一千堅尼（1600米一級賽）編為海外賽事第四組第一場，將於香港時間5月3日（星期日）晚上十時三十五分開跑。