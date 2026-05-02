田泰安「海上大軍」「紅衣醒目」

明日沙田賽事，田泰安將策十駒出賽，其中好幾匹近績不俗，有機會為他帶來頭馬進帳。他表示剛周三運氣一般，坐騎「勝在當下」和「魅力知耀」均敗在強手蹄下，只能上名而未能勝出，希望今明日能重振聲威，而「海上大軍」和「紅衣醒目」將是贏馬希望。

海上大軍有望連捷

「海上大軍」上場初出即在二班千八米後上勝出。

蔡廄「海上大軍」上場初出即在二班千八米後上擊敗「嘉應傳承」勝出，相隔三周之後，今午列陣三級賽皇太后紀念盃，田泰安說：「上場『海上大軍』初出前，我實在對其所知不多，只知道牠賽前操練了一段長時間，豈料演出較預期理想得多，即使早段居後，但末段能逐步上前，並且在終點前壓倒對手勝出，充分展現出質素和鬥心。今次馬兒增程跑二千四百米，以牠來港前曾在英國雅士谷馬場跑接近路程得第四，理應適合發揮，加上拼過一場之後，有助提升狀態，所以『海上大軍』有望連捷。」

紅衣醒目千八更合

「紅衣醒目」在港所贏得的唯一頭馬，正是由田泰安操刀。

「紅衣醒目」在港所贏得的唯一頭馬，正是由田泰安操刀，明日此駒初跑田草千八米，騎者說：「雖然『紅衣醒目』具有質素，但嚴格而言卻非早熟馬，需要時間成熟進步。牠有長力勝任更長路程，從牠上仗交出良好走勢，只敗於再出再捷的『大回報』得第三的走勢估計，今次增長二百米更合腳法，排一檔亦有助出閘後取位，應具機會爭勝。」

最後，田泰安表示「一舖掂哂」上場初出在一千米直路賽走勢不俗，明日轉戰千二米，理應可以勝任，加上今場對手多為質新分子，牠們的演出難以預計，但「一舖掂哂」只要跑出應有水準，足以在此走入前列。

文傑