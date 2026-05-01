「遠天風」新鮮感十足挾佳態夥拍布宜學強攻英國二千堅尼

英國二千堅尼（1600米一級賽）將於周六（5月2日）在英國新市場馬場舉行。隸屬高多芬陣營的練馬師艾柏賓將派出「遠天風」及「瑞典山徑」參賽，力爭達成三連冠的霸業。

艾柏賓曾於2024年及2025年先後憑「名演說」及「法庭裁定」揚威英國二千堅尼，但兩駒均於當季經上陣熱身後，才角逐這項只供三歲馬角逐的經典一級賽。反觀「遠天風」今次將於休賽近七個月後首次上陣，但艾柏賓深信馬兒會以完美狀態迎戰這項在羅利賽道上舉行的 1600米直路賽。

除了「遠天風」外，艾柏賓也會派出「瑞典山徑」（杜俊誠）參賽，此駒迄今未嘗一敗，同樣備受注目。不過，「遠天風」上季越跑越進步，最後一戰在新市場角逐杜何斯特錦標（1400米一級賽）時憑凌厲衝刺跑獲季軍，看來會成為高多芬的爭標主力，並繼續由首席騎師布宜學策騎。

「遠天風」於兩歲時在拍賣會上以最高的一百九十萬歐元拍賣價售出。艾柏賓談及該駒時說︰「馬兒的呼吸暢順，具新鮮感時往往表現最佳。牠在杜何斯特錦標一役的發揮很好，再到這裏上陣，無疑會是一大優勢。」

正如艾柏賓的一番話所反映，只供兩歲馬參加的杜何斯特錦標向來為此賽提供重要參考指標，而今年的情況也不例外。去年在杜何斯特錦標取得第五及第六名的「工業浮城」及「奇勛王公」今年初出時均取得佳績，分別在新市場及紐百利攻下1600米及1400米三級賽。兩駒今仗將再度同場較量，並繼續由贏馬騎師莫艾誠及李奇豐執韁。

由岳伯仁訓練的「雪嶽區」在杜何斯特錦標一役雖然只屈居亞軍，但其後於去年10月在德爾馬角逐育馬者盃兩歲馬草地大賽（1600米一級賽）時，憑凌厲加速力奪冠而回。

就如岳伯仁迄今訓練出的十匹英國二千堅尼冠軍一樣，父系出自「花旗」的「雪嶽區」將以此賽作今年首戰。不過，「雪嶽區」的參賽過程並非一帆風順，包括數星期前牠曾被錯誤地剔出這項經典賽的參賽名單，最終需於後補階段補入角逐，但這匹將由莫雅主策的佳駟質素上乘，看來屬陣中級數較高的參賽馬。

另一匹於賽前廣受注目的參賽馬是「劇烈氣象」。這匹雄馬雖未曾角逐一級賽，但上季夥拍劉見龍取得三戰全勝的佳績，今仗將繼續在這位二十歲的年青好手胯下爭標。

「劇烈氣象」的練馬師包紀耀表示，馬兒上季曾在新市場攻下一項1600米二級賽，再次證明了牠的長力及潛力。他說︰「馬兒無疑是我訓練過最出色的雄駒。牠的呼吸十分暢順，讓我輕鬆許多。馬兒的所有跡象均顯示牠有望在今個夏天大放異彩。」

將由許覺能主策的「暗敵」似乎是被低估的實力分子。此駒上月在李奧柏拋離對手勝出一項三級賽，看來已晉身成一匹三歲佳駟，而今仗回師1600米途程的表現或可更上層樓。「暗敵」的陣營早前選擇避戰獎金豐厚的美國賽事，改以這場在新市場上演的大賽為目標。

英國二千堅尼（1600米一級賽）編為海外賽事第二組第五場，將於香港時間5月2日（星期六）晚上十時三十五分開跑。

