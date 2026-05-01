Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「遠天風」新鮮感十足挾佳態夥拍布宜學強攻英國二千堅尼

馬圈快訊
更新時間：16:20 2026-05-01 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-01 HKT

英國二千堅尼（1600米一級賽）將於周六（5月2日）在英國新市場馬場舉行。隸屬高多芬陣營的練馬師艾柏賓將派出「遠天風」及「瑞典山徑」參賽，力爭達成三連冠的霸業。

艾柏賓曾於2024年及2025年先後憑「名演說」及「法庭裁定」揚威英國二千堅尼，但兩駒均於當季經上陣熱身後，才角逐這項只供三歲馬角逐的經典一級賽。反觀「遠天風」今次將於休賽近七個月後首次上陣，但艾柏賓深信馬兒會以完美狀態迎戰這項在羅利賽道上舉行的 1600米直路賽。

除了「遠天風」外，艾柏賓也會派出「瑞典山徑」（杜俊誠）參賽，此駒迄今未嘗一敗，同樣備受注目。不過，「遠天風」上季越跑越進步，最後一戰在新市場角逐杜何斯特錦標（1400米一級賽）時憑凌厲衝刺跑獲季軍，看來會成為高多芬的爭標主力，並繼續由首席騎師布宜學策騎。

「遠天風」於兩歲時在拍賣會上以最高的一百九十萬歐元拍賣價售出。艾柏賓談及該駒時說︰「馬兒的呼吸暢順，具新鮮感時往往表現最佳。牠在杜何斯特錦標一役的發揮很好，再到這裏上陣，無疑會是一大優勢。」

正如艾柏賓的一番話所反映，只供兩歲馬參加的杜何斯特錦標向來為此賽提供重要參考指標，而今年的情況也不例外。去年在杜何斯特錦標取得第五及第六名的「工業浮城」及「奇勛王公」今年初出時均取得佳績，分別在新市場及紐百利攻下1600米及1400米三級賽。兩駒今仗將再度同場較量，並繼續由贏馬騎師莫艾誠及李奇豐執韁。

由岳伯仁訓練的「雪嶽區」在杜何斯特錦標一役雖然只屈居亞軍，但其後於去年10月在德爾馬角逐育馬者盃兩歲馬草地大賽（1600米一級賽）時，憑凌厲加速力奪冠而回。

就如岳伯仁迄今訓練出的十匹英國二千堅尼冠軍一樣，父系出自「花旗」的「雪嶽區」將以此賽作今年首戰。不過，「雪嶽區」的參賽過程並非一帆風順，包括數星期前牠曾被錯誤地剔出這項經典賽的參賽名單，最終需於後補階段補入角逐，但這匹將由莫雅主策的佳駟質素上乘，看來屬陣中級數較高的參賽馬。

另一匹於賽前廣受注目的參賽馬是「劇烈氣象」。這匹雄馬雖未曾角逐一級賽，但上季夥拍劉見龍取得三戰全勝的佳績，今仗將繼續在這位二十歲的年青好手胯下爭標。

「劇烈氣象」的練馬師包紀耀表示，馬兒上季曾在新市場攻下一項1600米二級賽，再次證明了牠的長力及潛力。他說︰「馬兒無疑是我訓練過最出色的雄駒。牠的呼吸十分暢順，讓我輕鬆許多。馬兒的所有跡象均顯示牠有望在今個夏天大放異彩。」

將由許覺能主策的「暗敵」似乎是被低估的實力分子。此駒上月在李奧柏拋離對手勝出一項三級賽，看來已晉身成一匹三歲佳駟，而今仗回師1600米途程的表現或可更上層樓。「暗敵」的陣營早前選擇避戰獎金豐厚的美國賽事，改以這場在新市場上演的大賽為目標。

英國二千堅尼（1600米一級賽）編為海外賽事第二組第五場，將於香港時間5月2日（星期六）晚上十時三十五分開跑。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
即時中國
4小時前
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
7小時前
日本賞櫻遊客。 新華社
退訂潮湧航班大減 日本赴華旅遊人數跌9成
即時中國
7小時前
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
影視圈
20小時前
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
影視圈
7小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
2026-04-30 11:00 HKT
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
旅遊
7小時前
阿Sa蔡卓妍婚後首現身！阿嬌鍾欣潼豪送6位數結婚禮物 網民：比婚戒更搶眼
阿Sa蔡卓妍婚後首現身！阿嬌鍾欣潼豪送6位數結婚禮物 網民：比婚戒更搶眼
影視圈
4小時前
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法 「距離深圳越遠 抗跌力越高」
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法「距離深圳越遠 抗跌力越高」
樓市動向
10小時前