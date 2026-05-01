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班德禮「紫荊盛勢」「果然僥倖」

馬圈快訊
更新時間：17:30 2026-05-01 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-01 HKT

騎師班德禮剛周三夜賽憑「滿洛城」和「電玩精英」起孖，今季頭馬數字上升至三十一場，跟他定下的四十場目標越來越接近，惟班德禮坦言在香港環境之下，要贏一場亦非易事，所以他仍需要集中精神，拼盡每一匹坐騎，今戰則以「紫荊盛勢」和「果然僥倖」兩駒最具爭勝機會。

紫荊盛勢再贏一場

「紫荊盛勢」早前贏出香港經典盃。
「紫荊盛勢」早前贏出香港經典盃。

羅廄「紫荊盛勢」早前贏出香港經典盃，與及在香港打吡跑第三後，本擬出戰冠軍一哩賽，但卻因位列後備，練者決定部署其出戰周日舉行的會員盃，班德禮說:「無疑『紫荊盛勢』未能出戰大賽，實在令人失望，可是這卻令牠有更充足時間回復體力狀態才再上陣，而且亦避免在現階段跟最頂級對手硬拼，早前我策騎牠試千六米草地閘，與及日前晨課時策騎牠操練，我均對其狀態感到滿意，今次此駒復出，希望屆時馬兒克服重磅，便有望再贏一場頭馬。」

果然僥倖佳態迎戰

「果然僥倖」今季四戰得兩亞一季。
「果然僥倖」今季四戰得兩亞一季。

「果然僥倖」今季四戰得兩亞一季，周日此駒再跑上名途程千二米，班德禮分析說:「此駒在練馬師蘇偉賢悉心訓練之下，演出較以往穩定得多，只是未能順利贏得頭馬，上場牠僅以不足一個馬位落後突如其來的『紅旺繽紛』得第二，演出其實不太差，今次此駒再跑上名路程，賽前操練正常，屆時將再以佳態而戰，希望『果然僥倖』能夠把握今次機會，全力爭取在港第二場頭馬。」

班德禮最後還提到，「醒目高球」上場臨場退出比賽，但數天後牠已復課操練，早前遣往試泥閘亦有良好走勢，可見其狀態並不受退賽影響，周日此駒列陣尾場三班千二米，即使同場不乏具實力對手，「醒目高球」仍有望跑出水準，走入前列一席。

文傑
 

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