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「北十字星」爭逐春季天皇賞望四奪一級賽錦標

馬圈快訊
更新時間：14:27 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:27 2026-05-01 HKT

「北十字星」於去年秋季經歷了連場硬仗後，現已重返巔峰狀態，今仗出爭將於周日（5月3日）在京都競馬場舉行、總獎金高達六億五千一百萬日圓（約合三千一百九十萬港元）的春季天皇賞（3200米一級賽），期望能複製父親「北部玄駒」的成就。

「北部玄駒」是日本馬壇的殿堂級佳駟，服役時曾於2016年攻下春季天皇賞，翌年揚威大阪盃（2000米一級賽）後更成功衛冕這項長途大賽，退役後轉任種馬也成為了當地育馬業的明星。

父系出自「北部玄駒」的「北十字星」去年揚威日本打吡大賽（2400米一級賽）後，今年復出首戰即在阪神以出色姿態捧走大阪盃，假如今仗順利奪魁的話，將可達成單季包攬大阪盃及春季天皇賞兩項錦標的壯舉，與「北部玄駒」看齊。

「北十字星」於4月22日在栗東的木屑跑道上進行1200米操練，全程締速1分22.2秒（最後六百米及二百米分別締速36.4秒及11.1秒）。這匹三項一級賽盟主的表現令練馬師齊藤崇史大感高興。

齊藤崇史說：「由於我們讓馬兒輕鬆一點，令牠的心態有一刻有點太過放鬆，所以我們讓牠繞到外疊，並適當地加以催策。馬兒的走勢一度有些遲滯，但之後步態已變得流暢。我認為這課操練能助牠提升狀態。」這匹齊藤崇史的馬房之星今次將首度挑戰2400米以上途程。

齊藤崇史表示：「馬兒最近學懂了在首個彎位前略為留力，所以我希望看到牠能保持暢順的步韻。」

「北十字星」周日將與十四駒同場較量，最大威脅預料將來自此賽上屆盟主「拯救者」及正在冒起的新星「地球頌」。

「拯救者」去年在連達文胯下憑凌厲後勁攻下此賽，今次則改由李慕華主轡。李慕華至今先後主策「氣自豪」（2019年及2020年）及「駿天宮」（2023年）三度揚威春季天皇賞，今仗將力爭第四度摘桂。

「拯救者」去年揚威春季天皇賞後因腿部骨裂而缺陣，直至今年2月才復出競逐京都紀念賽（2200米二級賽），在頭馬「六月豪取」之後取得第八名。「六月豪取」剛於上周日（4月26日）在沙田出爭總獎金高達三千萬港元的富衛保險女皇盃（2000米一級賽），結果負於頭馬「浪漫勇士」六個馬位，以第八名衝線。

另一方面，「地球頌」將力爭服役以來的首項一級賽冠軍。這匹灰馬上仗於3月22日在阪神出爭阪神大賞典（3000米二級賽），以三個馬位之先擊敗「春明水清」奪魁，更以3分02秒正打破場地時間紀錄，足見牠的潛力甚豐。「地球頌」與「春明水清」今次將再度同場較勁。

「地球頌」的練馬師友道康夫說：「馬兒在那場熱身賽的表現堪稱百分百完美。」

「馬兒於去年秋季的表現稍為飄忽，但我仍覺得牠正在進步。牠今次的操練表現的確更好，體格看來也更強壯，而從馬兒的胸背厚度也可見牠的心肺量很高。」

其他主要爭勝分子包括「春明水清」及「高野俊士」。

春季天皇賞（3200米一級賽）編為海外賽事第三組第一場，將於香港時間5月3日（星期日）下午二時四十分開跑。

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