冠軍練馬師爭奪戰︰方嘉柏稱今季之爭屬歷來最激烈

本年度香港馬季只餘下四分之一賽事，由目前起至7月15日馬季煞科當天，各大獎項的得主將會陸續揭盅，當中冠軍練馬師之爭相信會最受矚目。力求再度封王的方嘉柏形容，今季的冠軍練馬師爭奪戰是歷來最緊張刺激的一次。

現時榜上的多位練馬師均有機會登上冠軍寶座，爭冠的緊湊程度可說是相當罕見。目前居前兩位的廖康銘及方嘉柏均暫獲五十場頭馬，而沈集成（四十九勝）、大衛希斯（四十八勝）、呂健威（四十三勝）及蔡約翰（四十一勝）則緊隨其後。

方嘉柏從練至今已先後四度榮膺香港冠軍練馬師，他透露自己十分享受爭取第五度封王的過程。

他說：「我真的樂在其中，很享受競爭的過程，也很高興現時有六位練馬師一同爭標。壓力一直都存在，而我就是喜歡競爭變得激烈，大家都要施展渾身解數的局面。」

「我會說這是歷來最精彩的冠軍練馬師之爭。過往通常會有兩位練馬師拋離餘下對手，然後力爭到最後，但今年不少練馬師仍有望爭逐殊榮，形勢實在緊湊。」

方嘉柏最近一次封王是於2020/2021年度馬季，上季則以五十二場頭馬位列練馬師榜第三名。他對麾下的陣容充滿信心，當中既有多匹正值冒起的新星，也有評分水平適中的較年長賽駒。

方嘉柏說：「我手上仍有許多有力爭勝的賽駒。我不會向競爭對手透露是哪些賽駒，但我麾下的確有不少馬匹能各自取得兩、三場勝仗。」

「我只需要看看自己是否有足夠實力去達成目標，那就是第五度封王。我已準備好全力爭勝了。」

「我滿意目前的排名，也肯定會有對手超越我，然後我再反超前他們，你來我往，短兵相接，大家都會全情投入。這將是一場非常激烈的交鋒，令人十分期待。」

方嘉柏今季成績穩定，早於季初便已展現佳勢，於9月及10月均取得七場頭馬，其後於12月更共得九捷。

方嘉柏於2月及3月繼續保持佳績，各有六場頭馬進賬，踏入4月後在莫雷拉的協助下再收穫七場勝仗。

莫雷拉（右）重返香港策騎，為方嘉柏爭奪冠軍練馬師寶座注入一大動力。

莫雷拉於4月初成為方嘉柏馬房的聘約騎師後，隨即在4月8日的跑馬地賽事為方嘉柏取得四場勝利，令今季冠軍練馬師之爭更趨白熱化。

方嘉柏說：「得到莫雷拉效力實在很好，我今年真的非常渴望奪冠，這對我意義重大，而我會集中精神，全力爭霸。我正在努力，希望能達成目標。」

方嘉柏本周日將派出九駒在沙田上陣，當中包括角逐三級賽皇太后紀念盃（2400米讓賽）的「春風萬里」，以及出爭第二班會員盃（1600米）的「鈦易搵」。