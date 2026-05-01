Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冠軍練馬師爭奪戰︰方嘉柏稱今季之爭屬歷來最激烈

馬圈快訊
更新時間：14:22 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:22 2026-05-01 HKT

本年度香港馬季只餘下四分之一賽事，由目前起至7月15日馬季煞科當天，各大獎項的得主將會陸續揭盅，當中冠軍練馬師之爭相信會最受矚目。力求再度封王的方嘉柏形容，今季的冠軍練馬師爭奪戰是歷來最緊張刺激的一次。

現時榜上的多位練馬師均有機會登上冠軍寶座，爭冠的緊湊程度可說是相當罕見。目前居前兩位的廖康銘及方嘉柏均暫獲五十場頭馬，而沈集成（四十九勝）、大衛希斯（四十八勝）、呂健威（四十三勝）及蔡約翰（四十一勝）則緊隨其後。

方嘉柏從練至今已先後四度榮膺香港冠軍練馬師，他透露自己十分享受爭取第五度封王的過程。

他說：「我真的樂在其中，很享受競爭的過程，也很高興現時有六位練馬師一同爭標。壓力一直都存在，而我就是喜歡競爭變得激烈，大家都要施展渾身解數的局面。」

「我會說這是歷來最精彩的冠軍練馬師之爭。過往通常會有兩位練馬師拋離餘下對手，然後力爭到最後，但今年不少練馬師仍有望爭逐殊榮，形勢實在緊湊。」

方嘉柏最近一次封王是於2020/2021年度馬季，上季則以五十二場頭馬位列練馬師榜第三名。他對麾下的陣容充滿信心，當中既有多匹正值冒起的新星，也有評分水平適中的較年長賽駒。

方嘉柏說：「我手上仍有許多有力爭勝的賽駒。我不會向競爭對手透露是哪些賽駒，但我麾下的確有不少馬匹能各自取得兩、三場勝仗。」

「我只需要看看自己是否有足夠實力去達成目標，那就是第五度封王。我已準備好全力爭勝了。」

「我滿意目前的排名，也肯定會有對手超越我，然後我再反超前他們，你來我往，短兵相接，大家都會全情投入。這將是一場非常激烈的交鋒，令人十分期待。」

方嘉柏今季成績穩定，早於季初便已展現佳勢，於9月及10月均取得七場頭馬，其後於12月更共得九捷。

方嘉柏於2月及3月繼續保持佳績，各有六場頭馬進賬，踏入4月後在莫雷拉的協助下再收穫七場勝仗。

莫雷拉（右）重返香港策騎，為方嘉柏爭奪冠軍練馬師寶座注入一大動力。
莫雷拉（右）重返香港策騎，為方嘉柏爭奪冠軍練馬師寶座注入一大動力。

莫雷拉於4月初成為方嘉柏馬房的聘約騎師後，隨即在4月8日的跑馬地賽事為方嘉柏取得四場勝利，令今季冠軍練馬師之爭更趨白熱化。

方嘉柏說：「得到莫雷拉效力實在很好，我今年真的非常渴望奪冠，這對我意義重大，而我會集中精神，全力爭霸。我正在努力，希望能達成目標。」

方嘉柏本周日將派出九駒在沙田上陣，當中包括角逐三級賽皇太后紀念盃（2400米讓賽）的「春風萬里」，以及出爭第二班會員盃（1600米）的「鈦易搵」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
5小時前
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
影視圈
18小時前
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
即時中國
2小時前
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法 「距離深圳越遠 抗跌力越高」
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法「距離深圳越遠 抗跌力越高」
樓市動向
8小時前
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
申訴熱話
7小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
2026-04-30 11:00 HKT
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
影視圈
5小時前
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-30 13:33 HKT
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
旅遊
5小時前