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「決鬥精兵」如箭在弦瞄準一級賽南澳洲打吡

馬圈快訊
更新時間：14:12 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:12 2026-05-01 HKT

南澳洲打吡（2518米一級賽）將於周六（5月2日）在萬富圍馬場上演。佩思及肯爾迪麾下的三歲新貴「決鬥精兵」上仗於末段展現強橫後勁，勢成今仗的爭標要角。

「決鬥精兵」上周六（4月25日）在萬富圍角逐主席錦標（2000米三級賽），早段雖遙居後列，但末段在力策下追前甚多，最終落後頭馬「衝動反應」約二又四分一個馬位衝線，取得第四名。兩駒今仗將再度同場較量。

肯爾迪表示，馬房上下均非常滿意馬兒上仗的演出，並期待看到牠在2518米途程上的發揮。

他說：「我們上仗須讓馬兒自大外檔出閘後留後競跑。賽事步速緩慢，我認為馬兒的後勁不比同場任何對手遜色，可以說是衝刺凌厲。那是一場完美的前哨戰，有助提升狀態。我們很高興看到牠的賽後狀況極佳。」

「我們安排馬兒進行針對性的操練，讓牠能以巔峰狀態出戰周六的打吡大賽。那是一場我們很熟悉的賽事。」

佩思及肯爾迪曾於2022年憑「叢林大亨」先後贏得主席錦標及南澳洲打吡，而同由他們訓練的「戰意十足」則於2024年角逐南澳洲打吡時因際遇欠佳而屈居亞軍。

「決鬥精兵」曾於去年11月角逐2500米一級賽維多利亞打吡，沿途在沒有遮擋下走第三疊，過終點時所負甚遠，但該仗表現看來不足為據。

「臨時出爭」被視為今屆南澳洲打吡的熱門分子，但這匹由馬漢雅訓練的賽駒暫列第一後備，只能待有正選馬匹退出，才能補上角逐這項十六駒列陣的大賽。

「臨時出爭」在英國出賽兩次後轉投馬漢雅馬房，首次在澳洲上陣即攻下百肯南的一場1600米從未勝出馬賽，翌仗於4月16日在同一馬場的大爛地上競逐一場2000米賽事，更以七又四分三個馬位之遙大勝而回。

馬漢雅說：「檔位（第二檔）理想，相信馬兒增至此程會再有進步，2518米應十分適合牠發揮。馬兒的備戰進度理想，準備充足。上仗牠沿途能佔取喜歡的位置競跑。」

「臨時出爭」今仗預定由艾寧策騎，這位經驗豐富的騎師曾四勝南澳洲打吡，包括於2021年主策馬漢雅及游達榮麾下的「至勁爆」揚威此賽。

馬漢雅麾下的另一駒「甘酒滋味」則獲正選資格參賽。此駒曾於4月11日在考菲爾德競逐一項2400米賽事，最終在今仗對手「獨一心水」及「天方王儲」之後跑獲季軍。

上兩屆南澳洲打吡的冠軍均為雌馬，分別是2025年的「群芳」及2024年的「可兒艷陽」。現時與父親麥伊維合夥從練的麥彥輝相信，由他們訓練的雌馬「銀衣女」今年有力再續此勢。「銀衣女」上仗出爭維多利亞賽馬會聖烈治錦標（2800米表列賽），以三個半馬位之先奪魁。

麥彥輝深信「銀衣女」能應付相隔七天後匆匆再戰的賽程。

他說：「馬兒目前狀態大勇，十分健康。牠討人喜愛，很放鬆。牠把飼料吃得一乾二淨，連一丁點也不剩。」

薛天同麾下的「夏去秋來」同樣備受高度評價。這匹雌馬近兩仗出戰一級賽時均跑入位置，包括於4月11日在澳洲橡樹大賽（2400米一級賽）中跑獲接近的季軍。

薛天同說：「馬兒在悉尼的一役只是今年第三仗，肯定會繼續進步。牠的狀態很好。」

他視「獨一心水」、「天方王儲」及「甘酒滋味」為主要對手。

另一方面，德瑾禮麾下的「佳績」上仗在澳洲打吡（2400米一級賽）中取得第四名，他認為馬兒今仗具備爭勝機會。

德瑾禮說：「馬兒是一匹良駒，狀態非常良好。上周牠曾在Balnarring馬場進行一課輕鬆的彈閘，而相隔一個月後再上陣對牠來說不成問題，所以我對周六一戰充滿期待。」

南澳洲打吡（2518米一級賽）編為海外賽事第一組第三場，將於香港時間5月2日（星期六）下午二時三十五分開跑。

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