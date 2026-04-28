世界短途王者「嘉應高昇」歇暑休整 圖衛冕珠穆朗瑪峰錦標

「嘉應高昇」於上週日（4月26日）的富衛保險冠軍賽馬日中再度憑超卓表現掄元，練馬師大衛希斯表示將安排這匹全球最佳短途賽駒歇暑休整，計劃之後再讓馬兒遠赴澳洲悉尼，爭取衛冕珠穆朗瑪峰錦標（1200米一級賽）。



「嘉應高昇」於上週日勇奪總獎金高達二千四百萬港元的主席短途獎（1200米一級賽），摘下歷來第九項一級賽桂冠，除了成功把連勝紀錄延續至二十場，更以1分07.10秒再度打破本身保持的沙田1200米草地賽場地時間紀錄。這匹短途王者現時的本地評分已升至142分，創下服役以來新高。



大衛希斯說︰「我今天（4月28日星期二）就可以再讓馬兒出賽，牠的狀態極佳。不過牠季內已上陣多次，是時候好好休息一下，而我們很期待下季的到來。馬兒將於週三（4月29日）前往從化。我心目中的首要目標是珠穆朗瑪峰錦標，我們希望能衛冕冠軍，之後當然是12月在這裏舉行的國際大賽。」

「嘉應高昇」迄今已贏得逾一億五千八百五十七萬港元獎金。



「嘉應高昇」去年成為首匹勝出珠穆朗瑪峰錦標的海外賽駒。今年這項總獎金高達二千萬澳元（約合一億一千二百七十一萬港元）的大賽將於10月17日在蘭域馬場上演。



大衛希斯目前以四十六場頭馬暫居今季香港練馬師榜第四位，包括憑「嘉應高昇」取得八場勝仗。這位來自澳洲的練馬師明晚將派出六駒在跑馬地上陣，包括派遣「天星」（115磅）出爭共有十駒列陣的第二班首爾讓賽（1000米）。



大衛希斯說：「我們覺得『天星』在跑馬地的發揮良佳，所以讓牠在那裏最短的途程上試一試。馬兒角逐1000米賽事時的後勁相信會十分凌厲。牠是匹相當忠心及具競爭力的賽駒。」

大衛希斯說：「我們覺得『天星』在跑馬地的發揮良佳，所以讓牠在那裏最短的途程上試一試。馬兒角逐1000米賽事時的後勁相信會十分凌厲。牠是匹相當忠心及具競爭力的賽駒。」



另一方面，田泰安將力爭於明晚賽事繼續增添頭馬進賬。這位於本月已取得五勝的好手將策騎蔡約翰馬房的「泰泰精神」（116磅）出爭第三班釜山讓賽（1200米），自第九檔出閘。



田泰安說：「相信馬兒離取得（今季）首場勝仗之期不遠，希望我們於週三晚能成功。我在一些時間前曾為牠主轡，而牠之後確實進步了很多。馬兒真的很拼搏，若然能助牠取得頭馬就太好了。」



「馬兒看來擅長後上爭勝，希望牠會遇上快步速。我們認為牠有能力在第三班賽事中掄元。」



另一匹由蔡約翰訓練的賽駒「海上大軍」於4月19日在港一出即勝，攻下一項1800米第二班賽事。此駒已報爭週日（5月3日）在沙田舉行的三級賽皇太后紀念盃（2400米讓賽），盼能克服長力的考驗，在四百二十萬港元的總獎金中分一杯羹。



田泰安說：「『海上大軍』在海外曾角逐更長的途程，牠的耐力充足。能夠像馬兒這樣（一出即勝）的賽駒並不多見。」



「上仗前馬兒已試過幾次閘，準備充足，蔡約翰為牠做足準備以勇態上陣。牠雖然是負最輕磅（115磅）取勝，但贏馬過程也有一些值得讚賞的地方。對於馬兒來說，問鼎皇太后紀念盃當然是大幅越級挑戰，但畢竟參賽馬不多，雖然有很多對手都值得重視，不過我認為牠能完成任務。」



同樣已報爭今屆皇太后紀念盃的馬匹還有「桃花開」、「天將龍駒」、「君子傳承」、「春風萬里」、「火焰閃爍」及「浪漫戰神」。田泰安曾於2014年夥拍「格哥兒」攻下這項長途分級賽。



另一邊廂，「雷神太保」（127磅）於4月22日在跑馬地以兩個馬位之先取得在港首勝。練馬師黎昭昇寄望這匹「至高無極」的子嗣明晚在跑馬地出爭第四班韓國馬事會錦標（1200米讓賽）時能再下一城。



黎昭昇說：「馬兒花了一段時間才調整好狀態。上仗牠排第一檔起步，沿途毋須繞過其他對手，牠贏馬的姿態還是很出色。馬兒的評分已下調至目前的水平，希望牠能有所作為。」



「牠能夠獲勝，我很替馬主感到高興，而我心想既然牠狀態這麼好，何不讓牠再跑一仗呢？這個星期的檔位（第八檔）稍為不利，但馬兒上週勝出後明顯仍然保持佳態。」



「上浦福旺」（130磅）於本月初在鍾易禮胯下打開勝門，這對人馬組合將於明晚繼續合作，角逐第四班仁川讓賽（1650米）。



鍾易禮說：「上仗我們預期步速不會快，因此決定讓馬兒上前。那並非牠慣常的跑法，但我們看不到快步速，所以便以新方法策騎牠，結果奏效。牠目前的狀態不俗。」



本週三（4月29日）晚上跑馬地合共編排九場賽事，頭場第五班大田讓賽（1800米）將於晚上六時四十分開跑。