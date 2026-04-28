班德禮「滿洛城」「電玩精英」

班德禮近期手風稍見放緩，對上兩次賽事均未有頭馬進帳，幸好明晚跑馬地夜賽，其八匹坐騎不乏實力分子，屆時有機會取得佳績，延續之前的氣勢。班德禮接受查詢時表示，他認為「滿洛城」和「電玩精英」皆近態良好，希望能夠跑出水準，倘若順利贏馬更最好不過。

滿洛城增程千八

「滿洛城」今次初跑谷草千八米。

希廄「滿洛城」早前曾由班德禮策騎後上跑得接近，今次此駒初跑谷草千八米，騎者分析說：「『滿洛城』跑法較被動，但在早段跟順之後，便會逐漸開始加速，然後在末段發力上前挑戰對手。牠前仗在谷草一六五○米後上走得接近，伸算今次增程跑千八米，理應更合發揮，即使三歲馬負一三四磅，將對其爭勝帶來壓力，但是今場多匹參戰馬的負磅都在一三○磅或以上，而且牠們的實力並非太強，所以『滿洛城』的形勢並非太蝕底，應具爭勝機會。」

電玩精英狀態回勇

「電玩精英」最近接連在谷草千二米贏馬及上名。

灰馬「電玩精英」最近接連在谷草千二米贏馬及上名，明晚繼續進攻此程，班德禮認為仍有機會走入前列。「『電玩精英』的評分下調至新低位，適逢狀態回勇，因而近期在陣上亦交出穩定表現。以牠上仗以半個馬位不敵狀態當銳的『富心星』跑第二的表現，估計目前評分仍具競爭力，今次牠再跑贏馬路程，負一二五磅及排在一檔，預計早段可以守在有利位置，以最合適的跑法爭取今季第二場頭馬。」

最後，班德禮表示上周過檔呂廄「雙星報喜」操練，感覺到馬兒的走勢不俗，目前狀態良好。上仗「雙星報喜」初跑谷草一六五○米，即使落敗而回，但卻所負不遠，反映其腳法可以應付谷草窄場。今次由他策騎出賽，由於馬兒已有谷戰經驗，希望演出可以再進一步，並且後上走入前列歸來。

文傑