香港三雄稱霸富衛保險冠軍賽馬日 成就香港歷來最出色賽日

香港賽馬會行政總裁應家柏盛讚，三匹本地賽駒「嘉應高昇」、「祝願」及「浪漫勇士」於週日（4月26日）在沙田馬場舉行的富衛保險冠軍賽馬日中，成功包攬當日三場一級賽冠軍，為香港賽馬實現標誌性成就。



面對海外頂尖強敵環伺，香港星級賽駒在總獎金二千四百萬港元的一級賽主席短途獎（1200米）、總獎金二千四百萬港元的一級賽富衛保險冠軍一哩賽（1600米）及總獎金三千萬港元的一級賽富衛保險女皇盃（2000米）中力壓外隊挑戰，成功摘桂。應家柏指，今屆賽事進一步證明了香港賽馬在全球馬壇上位立頂峰。



應家柏說：「我相信今（昨）天即使不是香港歷來最出色的賽日，也是其中最出色的賽日之一。」



「我希望衷心感謝所有來賓，讓今屆富衛保險冠軍賽馬日成為不同凡響的國際盛事。我們今（昨）天見證的運動競賽質素幾乎無可超越。」



「我們很高興能獲得卓越的贊助商（富衛香港）給予鼎力支持，真正與我們合作無間，共同攜手打造世界級賽馬娛樂盛事。」

應家柏表示香港賽駒的非凡表現，成就了這個不同凡響的賽日，並讚揚超級短途巨星「嘉應高昇」以四又四分一個馬位之先壓倒一眾強敵，攻下香港速度系列尾關主席短途獎，表現令人讚嘆不已。



應家柏表示香港賽駒的非凡表現，成就了這個不同凡響的賽日，並讚揚超級短途巨星「嘉應高昇」以四又四分一個馬位之先壓倒一眾強敵，攻下香港速度系列尾關主席短途獎，表現令人讚嘆不已。



「『嘉應高昇』毫無疑問是我們見過歷來最出色的短途賽駒。牠再度打破場地時間紀錄，擊敗世界級短途佳駟『里見夢境』的過程可說不費吹灰之力，實在精彩絕倫。」



「嘉應高昇」昨天成功取得二十連勝，並連續第二季橫掃香港速度系列的全部三關賽事，更再次刷新沙田1200米草地賽的場地時間紀錄，成為了全日最精彩的時刻之一。另一方面，「浪漫勇士」第四度在富衛保險女皇盃封王，再添一筆輝煌戰績，更料將於下月挑戰三冠王寶座。



應家柏說︰「看著今屆富衛保險女皇盃的水準，我相信它於年底將會成為全球評分最高的賽事之一。」

應家柏說︰「看著今屆富衛保險女皇盃的水準，我相信它於年底將會成為全球評分最高的賽事之一。」



由廖康銘訓練的「祝願」首奪一級賽錦標，不但讓主隊包辦了全日三項一級賽的桂冠，也證明了本地馬壇新星不斷湧現。



應家柏表示，無論是今屆賽事的外隊賽駒質素，還是沙田馬場的熱烈氣氛，均進一步印證了富衛保險冠軍賽馬日是全球最頂尖的賽馬盛會之一。



「我相信這就是我們所說的全球草地王者盛會，而這也正是我們所追求的目標。」

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安 (左) 表示，這個賽馬日突顯了香港冠軍級佳駟的水準，以及本地賽駒的實力持續提升。



香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，這個賽馬日突顯了香港冠軍級佳駟的水準，以及本地賽駒的實力持續提升。



夏定安說︰「當我們舉行這些賽馬日時，海外賽駒的質素至關重要。我們希望提供最高水平的賽事。我們的廣大馬迷值得擁有最高水平的賽事，而我們應該為他們提供最高水平的賽事。今（昨）天來港參賽的馬匹質素絕對是當中的關鍵所在。」