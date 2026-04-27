香港三雄稱霸富衛保險冠軍賽馬日成就香港歷來最出色賽日

香港賽馬會行政總裁應家柏盛讚，三匹本地賽駒「嘉應高昇」、「祝願」及「浪漫勇士」於昨日（4月26日）在沙田馬場舉行的富衛保險冠軍賽馬日中，成功包攬當日三場一級賽冠軍，為香港賽馬實現標誌性成就。

面對海外頂尖強敵環伺，香港星級賽駒在總獎金二千四百萬港元的一級賽主席短途獎（1200米）、總獎金二千四百萬港元的一級賽富衛保險冠軍一哩賽（1600米）及總獎金三千萬港元的一級賽富衛保險女皇盃（2000米）中力壓外隊挑戰，成功摘桂。應家柏指，今屆賽事進一步證明了香港賽馬在全球馬壇上位立頂峰。

應家柏說：「我相信今天即使不是香港歷來最出色的賽日，也是其中最出色的賽日之一。」

「我希望衷心感謝所有來賓，讓今屆富衛保險冠軍賽馬日成為不同凡響的國際盛事。我們今天見證的運動競賽質素幾乎無可超越。」

「我們很高興能獲得卓越的贊助商（富衛香港）給予鼎力支持，真正與我們合作無間，共同攜手打造世界級賽馬娛樂盛事。」

應家柏表示香港賽駒的非凡表現，成就了這個不同凡響的賽日，並讚揚超級短途巨星「嘉應高昇」以四又四分一個馬位之先壓倒一眾強敵，攻下香港速度系列尾關主席短途獎，表現令人讚嘆不已。

「『嘉應高昇』毫無疑問是我們見過歷來最出色的短途賽駒。牠再度打破場地時間紀錄，擊敗世界級短途佳駟『里見夢境』的過程可說不費吹灰之力，實在精彩絕倫。」

「嘉應高昇」昨天成功取得二十連勝，並連續第二季橫掃香港速度系列的全部三關賽事，更再次刷新沙田1200米草地賽的場地時間紀錄，成為了全日最精彩的時刻之一。另一方面，「浪漫勇士」第四度在富衛保險女皇盃封王，再添一筆輝煌戰績，更料將於下月挑戰三冠王寶座。

應家柏說︰「看著今屆富衛保險女皇盃的水準，我相信它於年底將會成為全球評分最高的賽事之一。」

由廖康銘訓練的「祝願」首奪一級賽錦標，不但讓主隊包辦了全日三項一級賽的桂冠，也證明了本地馬壇新星不斷湧現。

應家柏表示，無論是今屆賽事的外隊賽駒質素，還是沙田馬場的熱烈氣氛，均進一步印證了富衛保險冠軍賽馬日是全球最頂尖的賽馬盛會之一。

「我相信這就是我們所說的全球草地王者盛會，而這也正是我們所追求的目標。」

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，這個賽馬日突顯了香港冠軍級佳駟的水準，以及本地賽駒的實力持續提升。

夏定安說︰「當我們舉行這些賽馬日時，海外賽駒的質素至關重要。我們希望提供最高水平的賽事。我們的廣大馬迷值得擁有最高水平的賽事，而我們應該為他們提供最高水平的賽事。今天來港參賽的馬匹質素絕對是當中的關鍵所在。」

香港賽馬會行政總裁應家柏會見傳媒。

香港賽馬會行政總裁應家柏與香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安一同出席簡報會。