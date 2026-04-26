馬場密探048｜「浪漫勇士」四奪女皇盃

今日冠軍賽馬日第三場一級賽，總獎金三千萬元的女皇盃，沈廄的「浪漫勇士」，上屆因為遠征而未能上陣，但今屆牠恢復岀戰今賽，再次被捧成一點三倍大熱門。而該駒即使已經八歲，演出卻沒有令捧場客失望，「浪漫勇士」在騎師麥道朗胯下以一馬位擊敗日本馬「蒙面舞會」，第四度贏得該賽，為馬主劉栢輝帶來一千六百八十萬港元獎金。

賽後「浪漫勇士」馬主劉栢輝說：「『浪漫勇士』能四度勝出一級賽女皇盃，我的心情滿腔振奮。賽前我都有一點擔心，因為數匹日本代表實力都很強勁，但當我見到『祝願』勝出冠軍一哩賽後，我在該場拉完頭馬後，我對『浪漫勇士』的信心又增強。『浪漫勇士』下場將出戰二千四百米的遮打盃，目標是贏晒長途賽三關，做三冠長途王。」

練馬房沈集成說：「我要多謝『浪漫勇士』，很幸運可以遇到牠，我相信『浪漫勇士』都會多謝我。牠真是一匹很堅強(tough)的馬，跑二千米實力強橫，我很開心與麥道朗和此馬都非常夾。『浪漫勇士』下場會出戰遮打盃，如果勝出，此馬將會成為三冠長途王，可以額外贏取一千萬獎金。『浪漫勇士』以往曾經跑二千四百米輸給『將王』，當時馬兒比較搶口，現時馬兒懂得放鬆去跑，當可應付。另外，我想補充一句，我多謝所有支持『浪漫勇士』的馬迷朋友，感謝大家支持『浪漫勇士』。」

按下圖睇更多相片：