馬場密探048｜「祝願」首勝一級賽

今日冠軍賽馬日第二場一級賽，總獎金二千四百萬的冠軍一哩賽，大熱門「遠觀天象」三甲不入，反而港隊馬再下一城，而去年香港打吡跑前兩名馬，在此包辦連贏，廖康銘馬房的「祝願」, 在騎師布文岀色留放下，直路上後上擊敗上季打吡盟主「百賀飛駒」勝出，此駒終贏得服役以來首場一級賽，亦是廖康銘首場一級賽。

賽後「祝願」馬主車曉紅說：「我們十分高興，『祝願』今場首次勝出一級賽，至於未來部署，我們全部交由廖康銘決定，至於是否遠征日本安田紀念，成數不大。」

廖康銘說：「今季我非常慶幸可以以『白鷺金剛』贏完打吡後，又以『祝願』贏一級賽冠軍一哩賽，多謝整個馬房團隊，包括香港副練黃裕亨、從化副練、騎馬人及馬伕等整個馬房團隊，他們每天滿掛笑臉，我每天工作都充滿幹勁。『白鷺金剛』今場跑了一場硬仗，用了不少體力，牠將會休息，下季目標是香港一哩錦標。」

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