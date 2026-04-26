馬場浮世繪│「嘉應高昇」20連勝 孭9444萬元W票

今日冠軍賽馬日首場一級賽，香港速度系列尾關主席短途獎，目前全球最高分馬「嘉應高昇」在陣，照例被捧成1.05倍一面倒大熱門，結果該駒起步後守在第三位，入直路一鞭不施之下，輕鬆越過對手，以四又四分一馬位之先勝岀，同時以一分零七點一秒時間，連續第三次刷新田草千二米場地紀錄時間，表現令馬迷喝采。

「嘉應高昇」今日勝出主席短途獎後，除完成二十連勝的創舉外，更是連續兩季勝出香港速度系列的三關賽事，對上一匹能做到的是前馬王「精英大師」。

今日第五場主席短途獎的獨贏投注額高達97,149,233元，較「嘉應高昇」上仗出戰短途錦標時的63,827,805元更多，可說是空前盛況；而投注在「嘉應高昇」身上的注碼更高達94,440,420元，佔獨贏彩池97.2%；這亦是這匹馬王連續六仗以1.05倍的獨贏賠率勝出，要令馬會蝕水。

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