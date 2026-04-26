馬場密探048｜「堅先生」成功補中
更新時間：14:15 2026-04-26 HKT
發佈時間：14:15 2026-04-26 HKT
發佈時間：14:15 2026-04-26 HKT
練馬師桂福特的兒子桂輝定上周日來港，探望父親和觀看冠軍賽馬日賽事，桂福特自然趁此段時間發動攻勢，在第三場憑「堅先生」贏得頭馬，父子一同到凱旋門拉頭馬。「堅先生」前仗初岀即勝，上場再岀受阻落敗，今日再跑同程即贏馬補中。
桂福特的兒子專程從南非回港，今午入馬場支持爸爸，練者第三場以「堅先生」取勝。
賽後「堅先生」馬主史立德說：「『堅先生』上場陣上的際遇很差，沿途受困未能望空，未能跑出應有的水準，非常失運。我們賽前對田泰安表示，盡量不要走內欄，寧願從外面展開衝刺，很高興馬兒今場可以成功補中。」
最Hit
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
2026-04-24 19:21 HKT
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
2026-04-24 13:01 HKT
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
2026-04-25 13:16 HKT