馬場密探048｜「堅先生」成功補中

練馬師桂福特的兒子桂輝定上周日來港，探望父親和觀看冠軍賽馬日賽事，桂福特自然趁此段時間發動攻勢，在第三場憑「堅先生」贏得頭馬，父子一同到凱旋門拉頭馬。「堅先生」前仗初岀即勝，上場再岀受阻落敗，今日再跑同程即贏馬補中。

桂福特的兒子專程從南非回港，今午入馬場支持爸爸，練者第三場以「堅先生」取勝。

賽後「堅先生」馬主史立德說：「『堅先生』上場陣上的際遇很差，沿途受困未能望空，未能跑出應有的水準，非常失運。我們賽前對田泰安表示，盡量不要走內欄，寧願從外面展開衝刺，很高興馬兒今場可以成功補中。」