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艾兆禮「友瑩仁」「健康快車」

馬圈快訊
更新時間：17:51 2026-04-25 HKT
發佈時間：17:51 2026-04-25 HKT

艾兆禮在過去十三次沙田賽事都交出頭馬，明日他將策騎七駒，適逢大賽日子，除了三場大賽，其餘場次亦水準甚高，他認為爭取頭馬絕非易事，但仍會全力以赴，其中「友瑩仁」、「健康快車」和「火悟空」均屬爭勝分子。

友瑩仁爭三連捷

「友瑩仁」最近由艾兆禮接手後，在田草千四米取得兩冠一亞。
「友瑩仁」最近由艾兆禮接手後，在田草千四米取得兩冠一亞。

伍廄「友瑩仁」最近由艾兆禮接手後，在田草千四米取得兩冠一亞，明日此駒升三班再跑同程，騎者說:「現年五歲的『友瑩仁』跑法主動，陣上演出水準穩定，最近兩場頭馬均贏來表現出色，雖然今次牠將跟實力更強對手同場，但馬兒負磅驟減十二磅，同時又排在二檔，有利其發揮最佳跑法，加上最近我接連策騎牠操練，其走勢令我感到滿意，馬兒目前狀態仍勇，因此，「友瑩仁」今仗仍有足夠條件爭取三連捷。」

健康快車擅跑千二

「健康快車」今季繼續專攻田草千二米，至今取得一亞兩季。
「健康快車」今季繼續專攻田草千二米，至今取得一亞兩季。

蔡廄「健康快車」今季繼續專攻田草千二米，至今取得一亞兩季，艾兆禮談到今仗機會時說:「無疑今賽水準相當高，多匹對手都是質新及具同程賽績根據，惟『健康快車』亦是擅跑此程，近期亦曾交出表現，而且今仗負一二九磅不算重，排在二位有利其起步後尋找遮檔，希望臨場步速正常，同時牠亦有較佳際遇，好使『健康快車』得以發揮實力，走入前列一席甚至贏馬。」

最後，艾兆禮表示「火悟空」剛戰賽前退出，但馬兒並非受傷，而且很快便重投操練，早前他策騎該駒試閘亦輕易勝出，目前健康狀態肯定不成疑問，明日此駒復出跑贏馬路程千六米，最大障礙是排在不利十三檔，令其隨時有風險全程走外疊，他希望臨場馬兒能夠克服困難，「火悟空」便有望拼入前列一席歸來。

文傑

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