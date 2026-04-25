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獨家猛料｜ 「綠」系馬主雷神續前緣

馬圈快訊
更新時間：14:04 2026-04-25 HKT
發佈時間：14:04 2026-04-25 HKT

莫雷拉自從擔任方嘉柏馬房主帥後，接外線馬的數目可算寥寥可數。本周日沙田冠軍賽馬日，莫雷拉將為桂廄的「綠族無限」主轡，此馬馬主傲風團體曾經養有八捷良駒「有得威」，莫雷拉亦為「有得威」贏過兩場頭馬，可見這位巴西好手與傲風團體馬主如陳少山、黃華東及黎仲明等馬主早已建立合作良好基礎。

陳少山、黃華東及黎仲明在「綠族無限」上次贏馬後，接受本報記者訪問時曾經表示，「綠族無限」自從遠征日本後，可能不太適應，令馬兒不太開心，伍鵬志已經很畀心機調理馬兒，但畢竟愛駒已經年紀大，已有一段時間未有表現，所以想讓馬兒轉換環境，希望有所突破。

「綠族無限」前一場潘頓跑完後表示，馬背有點腫，步幅很窄，桂福特因而作出針對性的訓練，效果顯著，上場終於再交出頭馬。傲風團體願意給予時間和耐性，而且對「綠族無限」一直有信心，愛駒上場取得久違頭馬，可算是給予馬主最佳回報，此馬今場再出，或有力持續反彈。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜

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