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冠軍賽馬日歡迎晚宴場面熱鬧

馬圈快訊
更新時間：13:30 2026-04-25 HKT
發佈時間：13:30 2026-04-25 HKT

周日沙田馬場上演一年一度的冠軍賽馬日，屆時將舉行三場一級賽：主席短途獎、冠軍一哩賽和女皇盃，昨晚在中環大館舉行歡迎晚宴，多位馬會高層及騎練均盛裝出席，如馬會主席廖長江、CEO應家柏、「嘉應高昇」馬主梁錫光及夫人、楊明綸伉儷、鍾易禮和女友、韋達和女友、班德禮、何澤堯、希威森和太太、田泰安和太太、艾道拿、奧爾民、霍宏聲、艾兆禮、告東尼伉儷、姚本輝、布浩榮、下季開倉練馬師甘明斯、巴度和太太等均畀面出席，場面非常熱鬧。

雖然昨晚下雨，原定由室外舉行的晚宴需要移師室內，但眾人仍然開心享受晚宴，無損興緻，言談甚歡，先禮後兵，大戰前放鬆一下，然後收拾心情迎接周日大戰。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜

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