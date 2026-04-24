廖康銘「祝願」「部族高手」

廖康銘近期稍欠運氣，最近三個賽馬日取得六席亞軍，未能贏出頭馬；周日沙田馬場上演冠軍賽馬日，其七匹參戰馬分量十足，應有機會增添頭馬。練者接受查詢時表示，除了「祝願」和「白鷺白剛」強攻冠軍一哩賽外，「部族高手」和「一生好彩」均具爭勝機會。

祝願走勢甚佳

「祝願」上仗在二級賽主席錦標力拼「金鑽貴人」僅負跑第二。

出戰第七場千六米一級賽冠軍一哩賽的「祝願」，上仗在二級賽主席錦標力拼「金鑽貴人」僅負跑第二，今仗改爭一級賽，廖康銘分析說：「上仗『祝願』全程走勢良好，只是早段稍被慢步速影響才不敵對手，但頭馬曾四勝一級賽，可算雖敗猶榮；賽後其狀態良好，早前由布文快跳走勢甚佳，我預期牠會以最佳狀態出戰，勝負將由臨場際遇和本身發揮決定。至於廄侶『白鷺金剛』新勝打吡後，食慾和操練皆良好，所以我決定替其報跑今仗，即使過往此賽四歲馬成績平平，但牠臨場必定全力以赴。」

部族高手爭取連捷

「部族高手」上仗轉廖廄初出即在同程輕鬆贏馬。

列陣第四場四班千四米的「部族高手」，上仗轉廖廄初出即在同程輕鬆贏馬，今次升班再戰，廖康銘說：「『部族高手』來投時健康正常，按其上仗贏馬走勢計，今次面對實力高一班的對手，理應仍具競爭力，唯獨是排檔欠理想（十三檔），若能避免全程走外疊蝕位，便有機會爭取連捷。」

廖康銘又表示，出爭第十場三班千六米的「一生好彩」，前仗在經典盃硬拼後，上仗縮程至千四米仍跑獲殿軍，表現不差；今次唞夠再上陣，競逐曾勝的千六米，有望贏得其季內第五場頭馬。

文傑