富衛保險女皇盃：手塚貴久深信「蒙面舞會」正值巔峰狀態

富衛保險女皇盃（2000米一級賽）將於周日（4月26日）舉行，總獎金高達三千萬港元。「蒙面舞會」的練馬師手塚貴久深信，他麾下這匹鎮倉寶現已完成備戰工作，周日一戰將以巔峰狀態問鼎錦標。

手塚貴久表示，這匹首次遠征的四歲馬已迅速適應新環境。

他說：「『蒙面舞會』本周抵港後，對這裏的炎熱及潮濕天氣顯得有點敏感。不過牠進行快操後食慾持續轉好。據我今早（4月24日星期五）的觀察所得，我認為牠正值巔峰狀態。」

「至於今天的操練，我們考慮到場地狀況受天雨影響，所以指示策騎員可以輕鬆一點。」

手塚貴久表示，「蒙面舞會」的近期拍檔李慕華曾指馬兒有潛力成為日本馬壇的其中一匹偉大賽駒，他希望這番話能夠成真，但也對周日一戰的強敵不敢掉以輕心。

今屆富衛保險女皇盃的陣容星光熠熠，參賽馬包括曾揚威一級賽的「浪漫勇士」、「同工之妙」及「御冠軍」，而「蒙面舞會」去年勝出秋季天皇賞（2000米一級賽）後也躋身一級賽冠軍行列，翌仗則在日本盃（2400米一級賽）中跑獲非常接近的亞軍，絕對有力成為爭標分子。

手塚貴久說：「今年的參賽陣容非常、非常鼎盛。『浪漫勇士』是匹實力超群的佳駟，真正的香港馬壇英雄。來自法國的『同工之妙』是匹優秀賽駒，『御冠軍』也一樣。」

「我一直覺得我們有力挑戰錦標。當然，我旗下的參賽馬實力強勁，有爭勝機會。至於另外兩匹日本賽駒，牠們均狀態大勇，所以我期望屆時會有一番龍爭虎鬥。」

今仗將是「蒙面舞會」的今季首戰，也是牠自去年4月出戰日本二千堅尼（2000米一級賽）後首次在右轉賽道上陣，但賽前有不少評論認為此程較牠的首本途程為短。

不過，手塚貴久並不擔心「蒙面舞會」會受賽事條件或可能會於下雨後變得濕軟的場地影響。



他說：「我認為2000米途程比2400米更適合馬兒。牠以往從未在受天雨影響的場地上作賽，所以這會為牠帶來一點挑戰，但我今早看過牠在草地上出操後就不擔心了。」

關於「蒙面舞會」的未來部署，他補充說：「目前未有確實計劃，但馬主很希望安排牠於今個夏天遠征歐洲。至於秋季方面，我們的選擇包括挑戰海外賽事，當然（浪琴）香港國際賽事也是選擇之一。」

本周日（4月26日）在沙田馬場舉行的富衛保險冠軍賽馬日合共編排十一場賽事，頭場第四班富衛保險永強讓賽（1200米）將於下午十二時三十分開跑。