「嘉應高昇」力爭衛冕主席短途獎　大衛希斯點評兩大勁敵

大衛希斯將派出「嘉應高昇」於周日（4月26日）在沙田角逐總獎金高達二千四百萬港元的主席短途獎（1200米一級賽），他預料外隊佳駟「里見夢境」及本地短途菁英「驕陽明駒」是這匹香港馬王今仗的最大威脅。

「里見夢境」及「驕陽明駒」過往均曾多次與「嘉應高昇」較量，但都未能力壓該駒獲勝，不過大衛希斯絕不會掉以輕心。

「里見夢境」今仗將夥拍莫雷拉參賽。大衛希斯表示，上仗勝出高松宮紀念賽（1200米一級賽）的「里見夢境」是一匹與眾不同的短途良駒。

大衛希斯說：「『里見夢境』的表現非常出色。牠是匹冠軍級佳駟，無論如何都必須重視，而這是牠值得看好的因素。」

「雖然該駒嘗試了三次也未能擊敗馬兒（『嘉應高昇』），但這不表示該駒今次並非以最佳狀態重臨香江。牠的近況大概是歷次來到這裏以來最好的。」

大衛希斯也指「驕陽明駒」不容小覷。這匹由蔡約翰訓練的賽駒曾八度在「嘉應高昇」之後跑獲亞軍。

大衛希斯說：「牠是匹非常、非常出色的賽駒。話雖如此，若賠率能反映實況的話，我們將會獲捧至1.01倍，而牠們大概會是41倍或51倍。」

「『驕陽明駒』每仗都交出最佳水準，甚至曾經幾乎打破場地時間紀錄，只可惜牠與一匹超級佳駟同期。」

大衛希斯表示，無論是參賽馬的數量、排檔以至場地狀況，都不會對「嘉應高昇」的表現有任何影響。他說：「馬兒現在的心態十分成熟，能克服檔位的挑戰。」

他表示不擔心「嘉應高昇」在受天雨影響的場地上未能發揮最佳水準，並提到這匹鎮倉寶以往幾乎在濕軟的沙田跑道上打破場地紀錄。

他說：「如果跑黏地，我並不會擔心。如果是濕軟地，牠大概會跑出一分零八秒的時間。這不算太差，對吧？若場地乾快，牠可造出一分零七秒。」

不過，大衛希斯不會力求「嘉應高昇」今次打破自己保持的1200米場地時間紀錄。

他說：「馬兒能否打破紀錄，唯一關鍵在於步速。步速快的話，牠就能打破紀錄；步速慢的話，紀錄就無法打破。今次不會有要打破紀錄的指示。」

大衛希斯透露，「嘉應高昇」在周日一仗後的部署將與去年如出一轍。

他說：「牠會前往從化，好好放假，在休養區放鬆一下，然後於復出前試數次閘，逐漸提升狀態。馬兒在復出戰中應要負較重磅上陣，但我希望牠能交出具競爭力的好表現。馬兒跑完珠穆朗瑪峰錦標後會立即回港備戰國際賽（1200米一級賽浪琴香港短途錦標）。」

今仗再度為「驕陽明駒」執韁的布文表示，「嘉應高昇」的表現似乎越見進步。

他說：「情況就是如此，而我們只管做好準備，上場全力爭勝。『驕陽明駒』有固定的跑法，只要我的騎法配合牠，牠就能展現凌厲後勁。這是我們的策略，且看結果如何。」

周日（4月26日）在沙田馬場舉行的富衛保險冠軍賽馬日合共編排十一場賽事，頭場第四班富衛保險永強讓賽（1200米）將於下午十二時三十分開跑。