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凱旋門大賽冠軍「得令星」冀乘勇勢攻下歐洲馬季首項一級賽

馬圈快訊
更新時間：17:52 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:52 2026-04-24 HKT

歐洲今季首項一級賽PMU全球匯合彩池根利錦標（2100米）將於本周日（4月26日）在巴黎隆尚馬場舉行。「得令星」去年憑輝煌戰績打響名堂，今仗甚有機會再增名聲。

然而，這匹由葛威法訓練的佳駟今次將要面對六匹勁敵，其中四匹已作實戰熱身而狀態佔優，包括隸屬屢奪根利錦標的殿堂級練馬師費伯華麾下三駒。

以尚蒂伊為基地的費伯華去年憑「同工之妙」第八度勝出根利錦標，而該駒今年改以周日在沙田舉行的富衛保險女皇盃（2000米一級賽）為目標。

「得令星」去年的表現反映了葛威法銳不可擋的氣勢。葛威法去年除了在法國練馬師榜佔壓倒性優勢外，全年更合共取得十四場一級賽勝利，刷新了法國練馬師在單一馬季取得最多一級賽頭馬的紀錄。

將由巴米高主轡的「得令星」於去年4月出道，即在巴黎隆尚勝出一項從未出賽馬賽，其後進步神速，於去年10月擊敗十六匹來自世界各地的星級佳駟攻下凱旋門大賽（2400米一級賽），交出服役以來的代表作。

葛威法表示，隸屬阿加汗陣營的「得令星」於周二（4月21日）在巴米高胯下出操時表現出色，已完成出戰根利錦標的準備工夫。他說：「我們一直計劃讓馬兒在根利錦標復出。牠已準備就緒，看來狀態很好。馬兒體格強壯也長了一些肌肉，所以在草地上出操已有一段時間。雖然馬兒今仗要縮程，但我們原本就認為牠是匹二千米賽駒。」

「得令星」顯然是今仗評分最高的一駒，而廄侶「愛盡拼」則是陣中評分最低的參賽馬。此駒於3月在聖格盧作今季首戰，競逐埃克斯百里錦標（2000米三級賽），跑獲亞軍。

葛威法指快步速適合「得令星」發揮，而同樣隸屬阿加汗陣營的「愛盡拼」屆時會否發揮戰術作用將值得留意。

從評分來看，同樣由費伯華訓練的「樣樣合格」、「先睹風采」及「明朗之作」實力不相伯仲，牠們將分別代表高多芬、Wathnan Racing 及 Wertheimer & Frere三大馬主陣營披甲。

「先睹風采」曾於去年8月在多維爾擊敗兩勝一級賽的「歌利巨人」揚威香港賽馬會拜倫錦標（2000米三級賽），其後於同年10月在巴黎隆尚攻下多拉爾錦標（1950米二級賽），充分展現實力。

Wathnan Racing的顧問Richard Brown表示：「馬兒剛於周二早上進行操練，表現讓費伯華十分滿意。今屆根利錦標的陣容看來相當強勁，不過馬兒今季已跑了兩仗熱身，我們會把握機會一試。」

今仗的參賽馬匹還包括由盧傑訓練的七捷佳駟「鷹如箭」，以及霍利達馬房的「遊歷萬里」。

「鷹如箭」去年10月在聖格盧的爛地上輕鬆摘下皇家橡樹大賽（3100米一級賽）桂冠，交出迄今的代表作，但今次將較該仗大幅縮程角逐。

「遊歷萬里」於2024年差點便揚威凱旋門大賽，而去年在紅寶錦標（2400米一級賽）加速帶離對手取勝後出爭上屆凱旋門大賽，更被視為爭標要角，惜於比賽當天表現失準。

霍利達說：「跑完凱旋門大賽後，『遊歷萬里』留在馬主的育馬場歇冬，之後回來備戰根利錦標。馬兒新鮮感十足，但牠能否在這場復出戰取勝當然很難說得準。」

PMU全球匯合彩池根利錦標（2100米一級賽）編為海外賽事第一組第一場，將於香港時間4月26日（星期日）晚上十時二十五分開跑。
 

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