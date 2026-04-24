「小鳥天堂」及「白鷺金剛」力爭以四歲賽駒身分揚威富衛保險冠軍一哩賽



「小鳥天堂」及「白鷺金剛」將於周日（4月26日）雙雙在沙田出爭總獎金高達二千四百萬港元的富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽），力爭成為繼2011年摘桂的「軍事攻略」後十五年來首匹揚威此賽的四歲頭馬。

四歲馬經典賽事系列是專讓本地新星證明實力的舞台，共設三關賽事，頭關及尾關分別是總獎金一千三百萬港元的香港經典一哩賽（1600米）及總獎金二千六百萬港元的寶馬香港打吡大賽（2000米）。今年分別揚威該兩項賽事的「小鳥天堂」及「白鷺金剛」將雙雙進軍富衛保險冠軍賽馬日，挑戰經驗更豐富的較年長對手，其中部分勁敵戰績彪炳，更包括數匹一級賽盟主。

自2001年以來，富衛保險冠軍一哩賽的頭馬最多來自五歲馬，其間共九次攻下此賽。同期六歲馬勝出此賽六次，四歲馬則於2001年至2011年期間五度奪魁，但自2011年後再未有四歲賽駒能在此賽封王。

近年有不少四歲新星爭逐此賽殊榮，其中「遨遊氣泡」及「祝願」分別於2023年及2025年以四歲之齡參賽，同樣跑入第四名；「錶之銀河」於2024年取得第五名；而時年四歲的「加州星球」則於2022年在冠軍級佳駟「金鎗六十」之後跑獲亞軍。

「小鳥天堂」的練馬師丁冠豪今仗將安排潘頓為馬兒執韁。潘頓曾先後憑「美麗傳承」（2018年及2019年）及「永遠美麗」（2024年）三度揚威富衛保險冠軍一哩賽。

丁冠豪表示：「我認為這是一場極為均勢的比賽，很難說哪一駒最優秀。『小鳥天堂』是一匹好馬，只是近幾仗表現欠佳，在香港經典盃（1800米）漏閘，其後在香港打吡大賽則留得太後。」

「小鳥天堂」角逐香港經典一哩賽時一度受困，直至直路上才能發揮凌厲加速力，以全場最快的22.51秒完成最後四百米，奏凱而回。然而，此駒其後在寶馬香港打吡大賽中未能構成威脅，僅得第九名。

丁冠豪剛於4月16日安排「小鳥天堂」參加1200米泥地試閘，結果這匹「豪華房車」的子嗣以一放到底姿態力壓「紅運帝王」率先衝線，締速1分10.96秒（分段時間25.6秒、23.0秒、22.3秒）。「小鳥天堂」周日將與爭取衛冕的「紅運帝王」再度碰頭，也會遇上曾在皇家雅士谷賽期揚威一級賽的「港邊小區」。

丁冠豪說：「馬兒的試閘表現不俗，我希望牠會跑得好。潘頓很高興，他滿意馬兒的試閘表現，認為牠正值勇態。我希望會看到馬兒能居於中間或更為靠前的位置，但我會留給潘頓決定，畢竟他很了解馬兒。這次試閘對馬兒來說有點費力，所以沒有必要再作太多工夫。」

潘頓表示：「在經典一哩賽之前，我已對牠有很好的印象。我認為牠是匹好馬，即使我在決定不為牠策騎時，也說過我認為牠最終會成為整個（四歲馬經典賽事）系列中表現最出色的一匹四歲馬。」

「今仗縮回一哩途程與較年長馬比拼是另一挑戰。四歲馬在此賽的往績並不突出，因此我很期待策騎牠上陣，看看牠自我上次為牠執韁後進步了多少，以及牠會給我甚麼感覺，以判斷牠是否足以在此級別的一哩賽中與較年長賽駒抗衡，還是我們於今仗後需要另作部署。這是牠向我們展示實力的機會。」

目前領先騎師榜的潘頓很期待與「小鳥天堂」故劍重逢。

另一邊廂，「白鷺金剛」在港也屢獲頭馬，迄今已取得五捷，代表作為上月勝出寶馬香港打吡大賽。這匹「不惜代價」的子嗣曾兩勝一哩賽，最近一次試閘時在「小鳥天堂」之後以第三名衝線，但今仗因近期的拍檔布文選策廄侶「祝願」而改由麥道朗主轡。

「小鳥天堂」將自第二檔出閘，而「白鷺金剛」則由第五檔起步。今屆富衛保險冠軍一哩賽的後備馬匹「紫荊盛勢」同樣在今季四歲馬經典賽事系列有優異演出，攻下總獎金一千三百萬港元的次關賽事香港經典盃。



本周日（4月26日）在沙田馬場舉行的富衛保險冠軍賽馬日合共編排十一場賽事，頭場第四班富衛保險永強讓賽（1200米）將於下午十二時三十分開跑。

