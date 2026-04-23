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沈集成稱今屆富衛保險女皇盃 雲集近二十年最強陣容

馬圈快訊
更新時間：18:43 2026-04-23 HKT
發佈時間：18:43 2026-04-23 HKT

沈集成將派出「浪漫勇士」角逐週日（4月26日）在沙田舉行的富衛保險女皇盃（2000米一級賽）。他認為今年的陣容堪稱近二十年來最強，「浪漫勇士」必須擊敗多匹強敵，才有望第四度在這項總獎金高達三千萬港元的大賽稱霸。
 
「浪漫勇士」曾於2022年、2023年及2024年連續三年勝出富衛保險女皇盃。這匹全球累積獎金最高的賽駒去年因遠征中東而缺席此賽，今年則會在角逐三冠大賽的路途上再度亮相女皇盃。
 
「浪漫勇士」今仗面對近年來遇過最強勁的陣容，必先要擊敗包括曾勝出一級賽的星級賽駒「蒙面舞會」、「御冠軍」及「同工之妙」在內的對手，才有機會第四度封王。
 
沈集成說：「我認為這是香港近十五甚至二十年來陣容最強的一屆女皇盃。我很高興有這麼多佳駟來港參賽，今仗對馬兒來說無疑會是一場硬仗。」
 

沈集成說：「我認為這是香港近十五甚至二十年來陣容最強的一屆女皇盃。我很高興有這麼多佳駟來港參賽，今仗對「浪漫勇士」來說無疑會是一場硬仗。」
沈集成說：「我認為這是香港近十五甚至二十年來陣容最強的一屆女皇盃。我很高興有這麼多佳駟來港參賽，今仗對「浪漫勇士」來說無疑會是一場硬仗。」

「浪漫勇士」曾於去年5月接受左前球節關節手術，沈集成於談及馬兒時說：「馬兒受傷後，馬主劉栢輝和我均認為牠應該留在這裏。今季我們以揚威三冠大賽為目標，希望能夠達成。我們仍未決定下季的安排如何，會逐場看看應該如何部署。」
 
「浪漫勇士」在週四（4月23日）的排位抽籤中抽得第五檔。此前牠已先後攻下中銀香港馬會盃（2000米二級賽）、浪琴香港盃（2000米一級賽）、董事盃（1600米一級賽）及花旗銀行香港金盃（2000米一級賽），將以季內全勝的姿態進軍富衛保險女皇盃。這匹沈集成馬房的鎮倉寶於週四早上完成操練，據報目前狀態大勇，有望再次締造歷史。
 
沈集成說：「馬兒的快操表現非常好。布文每次策騎牠後，總給我十分正面的評價。我（對今仗）充滿信心。」

沈集成說：「『浪漫勇士』(圖) 的快操表現非常好。布文每次策騎牠後，總給我十分正面的評價。我（對今仗）充滿信心。」
沈集成說：「『浪漫勇士』(圖) 的快操表現非常好。布文每次策騎牠後，總給我十分正面的評價。我（對今仗）充滿信心。」

 
「浪漫勇士」於2025年2月在維雅德角逐泥地一級賽沙特盃（1800米），與「青春永駐」合演了一場令人難忘的對決，最終僅敗而回。此駒今仗將再次與頂級日本佳駟同場交鋒，當中包括秋季天皇賞（2000米一級賽）盟主「蒙面舞會」，沈集成表示不會掉以輕心。
 
他說：「我們去年遠征中東時，所有日本賽駒都取得佳績。我非常重視所有日本賽駒。」
 
沈集成表示，他會鼓勵「浪漫勇士」的慣常拍檔麥道朗在週日一戰採取簡單的策略，因為馬兒有能力應對不同的形勢。
 
「浪漫勇士」與沈集成的關係緊密，這匹八歲的馬房之星迄今贏得十三場一級賽頭馬，當中包括在澳洲、日本及杜拜摘下大賽桂冠。沈集成相信，馬房團隊對「浪漫勇士」自服役以來一直給予悉心照料，讓牠得以在頂級賽事保持穩定發揮。
 
沈集成說：「團隊非常、非常照顧牠。『浪漫勇士』對於我、馬房團隊及我的家人來說都非常重要。我愛馬兒，牠也愛我。馬兒是一匹超級傳奇佳駟。」
 
本週日（4月26日）在沙田舉行的富衛保險冠軍賽馬日合共編排十一場賽事，頭場第四班富衛保險永強讓賽（1200米）將於下午十二時三十分開跑。


 

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