「波」系蘇振雄蘇志康父子 獲JRA發出馬主牌照感榮幸
更新時間：13:14 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:14 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:14 2026-04-22 HKT
昨天(4月21日)JRA（日本中央競馬會）宣布，香港「波」系馬主蘇振雄和其兒子蘇志康的So Bloodstock，獲得JRA頒發日本馬主牌照，以往日本賽馬只限本土人士養馬，雖然近年有限度開放予海外馬主參與，但限於如高多芬、古摩亞等世界著名賽馬集團等，獲得JRA認可而得到養馬資格的海外人士亦不多。
蘇志康說：「我們一家人對此都深感榮幸，這對我們來說非常有意義，期望我們在日本購入的雌馬將來可以成材，能夠在大賽中有好表現，退役後可以從事配種事宜。」
蘇家現時以「蘇振雄」名義為日本註冊馬主，現時正式在日本養馬，可以參與日本的賽馬活動和培育配種。
陳嘉甜
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