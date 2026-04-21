羅富全「馬力」「美麗登場」

練馬師羅富全剛周日憑「超開心」贏得今季第三十二場頭馬，明晚跑馬地夜賽，他將以精兵制方式迎戰，只派遣「馬力」、「美麗登場」和「本領非凡」三駒迎戰，而牠們全都近績良好，練者接受查詢亦表示，冀望參戰馬悉數跑出水準，為馬房繼續取得佳績。

馬力演出回勇

「馬力」上季取得三捷。

「馬力」上季取得三捷，今季初至季中未嘗取得表現，至剛戰才演出回勇，在谷草一千米後上跑第二，明晚此駒續配潘頓再跑同程，羅富全分析說:「『馬力』向來難以駕馭，即使近年已較前進步，但陣上始終要將其操控得宜，掌握到發力點，才能發揮出其後勁爭取勝利，所以至今只有潘頓和蔡明紹兩位騎師能夠策騎牠取得勝利，不過此駒近期演出回勇，如今再跑贏馬路程，潘頓繼續拍牠出擊，希望臨場馬兒發揮良好，爭取最佳成績。」

美麗登場爭取首捷

「美麗登場」（後）上場初出競逐谷草一千米，只能屈居第二名。

「美麗登場」上場初出競逐谷草一千米，起步後即搶前領放，可惜末段不敵另一匹初出馬「財將」，只能屈居第二名。相隔兩周之後，「美麗登場」明晚再跑同程，羅富全分析說：「上場『美麗登場』表現不俗，只是頭馬亦具質素，而且賽前準備更充足，先後七次試閘，才在短兵相接之下不敵對手，希望『美麗登場』拼過一場之後，將有助提升狀態；今次再跑谷草一千米，希望屆時演出進步，論現況是有機會爭取在港首場頭馬。」

對於列陣第三場四班一六五○米的「本領非凡」，羅富全表示馬兒今季演出穩定，前仗仍僅以馬頸位不敵跑第二名。明晚牠繼續進攻最正宗的路程，並再由何澤堯主轡，倘若早段步速正常甚至偏快，本身又能夠在起步後留力穩定走勢，「本領非凡」便又有機會走入前列歸來。

文傑