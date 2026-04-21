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內圈捕影│「神駒馬靈」暗火湧現

馬圈快訊
更新時間：15:15 2026-04-21 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-21 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「跑得好快」助手踱一圈，一向有點急口，但接受操控，身靚力充足，毛色油潤悅目，近況相當不俗。「神駒馬靈」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身結實展現線條，有進無退。

「本領非凡」助手踱一圈，輕描淡寫完成神態自若，身靚力度充足，走勢爽朗有力，論態一直出色。「幸運愉快」助手踱一圈，身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，依然省鏡未見低落。

中環精英神情專注

「中環精英」墜手火氣極之充裕，今季最弗一次。
「中環精英」墜手火氣極之充裕，今季最弗一次。

「中環精英」助手踱一圈，神情專注雙目有神，身靚全身肌肉，墜手火氣極之充裕，今季最弗一次。「添開心」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身又夠實淨，步挺順暢力度充沛，傷癒操足狀態理想。

「燭光晚餐」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，汗濕多一貫如此，走勢爽朗又夠輕巧，保持上佳水準。「勁大威猛」袁幸堯踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，火力唔錯外觀亦駟正，近況極佳。

「志滿同行」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色悅目靚到透光，氣勢如虹弗到漏油。「皇者有利」助手踱一圈，擔高頭走極神氣，步順力雄火氣充裕，馬身保持壯健，體弱分子持續態勇。

謝鋒
 

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