田泰安「多利神駒」「伶俐驫駒」

田泰安昨日憑「魅力星」、「德心知遇」和「海上大軍」中三元，季內頭馬增至二十九場；周三晚谷戰，他揚言要乘勝追擊，爭取更多頭馬，其中「多利神駒」和「伶俐驫駒」近績良好，應具爭勝機會。

多利神駒作戰狀態

「多利神駒」今季多集中跑一哩及千八米，先後四度取得季軍。

出爭第三場四班一哩的偉廄「多利神駒」，今季多集中跑一哩及千八米，先後四度取得季軍；周三晚續在谷草上陣，田泰安說：「雖然『多利神駒』年輕時在谷草千二米表現較好，但隨着年紀漸長，目前應競逐中長途最為合適；上仗牠出爭一哩，全程守好位下，入直路仍有餘力跟對手硬拼，最終以不足一個馬位見負跑獲季軍，表現不俗。上周五我曾策騎牠試跑，其表現依然理想，仍具作戰狀態；今次再跑谷草一哩，希望能繼續交出水準，爭取最佳成績。」

伶俐驫駒路合態勇

「伶俐驫駒」季內已取得三冠五亞。

列陣第五場四班千二米的桂廄「伶俐驫駒」，季內已取得三冠五亞；周三晚轉戰谷草，田泰安分析說：「今季『伶俐驫駒』在桂福特悉心訓練下狀態長勇，加上本身速度高，且場地適應性廣泛，其表現相當穩定；即使連場拼搏之後，評分不斷上升，但今次跑谷草千二米，依然適合其發揮，希望憑路合態勇，取得其今季第四場頭馬。」

文傑