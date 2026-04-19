馬場密探048｜「花開」爆冷取得首捷
更新時間：16:24 2026-04-19 HKT
發佈時間：16:24 2026-04-19 HKT
發佈時間：16:24 2026-04-19 HKT
自今年二月八日開始，已連續十二次沙田賽事交岀頭馬的騎師艾兆禮，今午又策騎文廄的「花開」後上爆冷贏馬，將其連勝紀錄伸到十三個賽日。
艾兆禮在田戰表現出色，今午以文家良旗下的「花開」贏馬，已經連贏十三期。馬主蔡茂騰對於「花開」勝出感到十分開心，並表示全賴文家良的悉心訓練。
文家良說：「四歲馬『花開』很年輕，狀態來得比預期快，馬兒早前曾經試泥地閘走勢很好，因此我部署馬兒上場跑泥地，可惜潘明輝可能因為賽事形勢留得太後，未能跑出馬兒應有水準，我需要向馬主交代，因此換了騎師艾兆禮，希望馬兒繼續進步，再交出頭馬。」
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