馬場密探048｜「勝萬金」黃寶妮起孖
更新時間：14:24 2026-04-19 HKT
發佈時間：14:24 2026-04-19 HKT
發佈時間：14:24 2026-04-19 HKT
今日沙田第三場四班一千米直路賽，黃寶妮在頭場贏馬後，今場再接再勵，策騎告東尼馬房的「勝萬金」取勝。
「勝萬金」馬主方富源和何國成賽後一起接受訪問，方富源說：「告東尼一早已經對我們表示，要搵見習生黃寶妮騎，『勝萬金』需要減磅去跑。黃寶妮今場真是跑得好好，我沒有想過『勝萬金』今場不是放頭都能贏馬，我們真是非常開心。黃寶妮今次是第一次騎此馬，立即擦出火花，『勝萬金』今場在四班有一定競爭力。」
告東尼的兒子告承澤(Sean)初為人父，告東尼做爺爺，孫仔帶給爺爺好運，即有馬贏。
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