「蒙面舞會」準備就緒 力爭富衛保險女皇盃

總獎金高達三千萬港元的一級賽富衛保險女皇盃 (2000米)，將於4月26日星期日在沙田馬場舉行，今年此賽將有三匹來自日本的賽駒來港參與角逐，當中以「蒙面舞會」最受注視，被認為是今屆富衛保險女皇盃爭勝要角之一。



現年四歲的「蒙面舞會」為去年一級賽日本打吡(2400米) 亞軍，其後在秋季天皇賞 (2000米) 中勇奪馬兒出道後的首場一級賽勝利，繼而在去年的一級賽日本盃 (2400米) 僅以馬頸位之微不敵刷新賽事時間紀錄的「格倫島」屈居亞軍。「蒙面舞會」於三歲季度的出色表現，令牠成為日本其中一匹最出色的中距離賽駒，且具備充足實力在頂級的國際賽事中與對手週旋。



由手塚貴久訓練的「蒙面舞會」，於今年的目標本放在杜拜之上，但因地緣政治因素而放棄，之後擬打算在一級賽大阪盃 (2000米) 上陣，卻因為馬兒被發現左後腿不適，馬房團隊最後也決定棄爭該賽。「蒙面舞會」繼而被安排前往社台牧場的新馬訓練場休養生息，馬兒康復後進度良好，團隊遂接受邀請，前來香港參賽。此外，出爭此賽的日本賽駒還有「六月豪取」及「神之禮」。



「蒙面舞會」出自父系「大鳴大放」，外祖父為「大震撼」，兩歲出道時首兩仗均贏得頭馬，到第三次上陣已進軍一級賽希望錦標 (2000米)，卻只能跑第十一名。去年踏入三歲表現出色，在一級賽日本二千堅尼 (2000米) 跑獲季軍後，在一級賽日本打吡有更進一步的演出，僅負於「北十字星」蹄下跑獲亞軍。



小休後馬兒在一級賽秋季天皇賞中擊敗一眾年長佳駟奪魁，成為歷來第六匹三歲馬揚威該賽，之後進軍一級賽日本盃，更以強勁表現與「格倫島」短兵相接，結果只以短距離僅敗。



練馬師手塚貴久回顧日本盃一役時說：「賽事的步速形勢與秋季天皇賞截然不同，所以日本盃對牠來說挑戰更大，於轉直路彎時牠一度失去平衡，而最終牠只以短距離不敵屈居亞軍。無疑勝出頭馬在陌生環境下仍有此表現，實在是一次卓越的演出。」



其後「蒙面舞會」一直以富衛保險女皇盃為目標，於來港前夕在當地以1分21.9秒完成一課1200米的操練，末段衝刺強勁。

蒙面舞會進步中

手塚貴久說：「『蒙面舞會』每課操練均有進步，目前佳態洋溢，今次將會是牠五個月內的首次上陣，在強手林立的場合牠必須要有十足的準備，這也是牠回歸栗東訓練中心以來，備戰程序做的最好的一次。」



「與去年相比，牠的體格更為強壯，心智也更加成熟，富衛保險女皇盃水準甚高，必須要有十足的準備方有爭勝把握，因此，我們會確保在出發之前， 一切都準備穩妥。」



「無疑『浪漫勇士』是匹頂級佳駟，我們都看重牠，牠已雄霸香港馬壇，我們作為挑戰者，必會全力以赴。『浪漫勇士』在主場出賽所向披靡，我們必須交出最佳水準以爭取勝利。」



「蒙面舞會」的馬主Shadai Race Horse主席吉田哲哉表示：「我們最初的計劃是征戰杜拜，但最終決定放棄遠征當地。於去年日本盃之後，馬兒獲得甚高的國際評分，我們希望把握機會與頂級對手同場較量，這也是我們選擇角逐富衛保險女皇盃的原因。」



「談到最強對手，當然首推『浪漫勇士』。我們旗下另一駒『先見』已曾一再與『浪漫勇士』同場角逐，並曾跑得接近，卻始終未能擊敗牠。『浪漫勇士』確實明顯突出，但我們會盡力挑戰，而2000米的途程正好讓『蒙面舞會』盡展所長。」吉田哲哉說。