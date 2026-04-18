獨家猛料│「小磁怪」登場有驚喜？ 

巫偉傑旗下的「小磁怪」周日將在港初出，角逐第十場三班千二米，單看馬名，已經知道是屬於「喵喵怪」馬主廖舜康及其家人所養有的。

廖舜康（「喵喵怪」、「小刺蛋」等馬主）和太太陳燕玲（「背背龍」、「吉利蛋」等駒馬主）的仔女都很喜歡寵物小精靈系列，因此廖氏伉儷和他們的親友所養的馬全都是以此卡通為名。

巫偉傑旗下的「小磁怪」(圖) 周日將在港初出，角逐第十場三班千二米，單看馬名，已經知道是屬於「喵喵怪」馬主廖舜康及其家人所養有的。

左六：「小磁怪」，「喵喵怪」馬主廖舜康 右二：「友瑩」系「小磁怪」成員楊毅

「小磁怪」的團體經理人是陳錦霞，團體成員有陳錦霞的姐姐陳燕玲及其姐夫廖舜康、廖舜康的老友「友瑩」系馬主楊毅等。陳錦霞以往養過的「噴火龍」及「比超」成績也不錯，她所養的馬都是以寵物小精靈命名，

「喵喵怪」在巫偉傑的訓練下在港取得兩捷，其中一場頭馬是在港首戰即開齋。

「喵喵怪」在巫偉傑的訓練下在港取得兩捷，其中一場頭馬是在港首戰即開齋，今次廖舜康有份的「小磁怪」，也是交由這位本地練馬師主理，未知後駒可否如「喵喵怪」般初出即有驚喜呢？

陳嘉甜