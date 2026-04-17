艾兆禮「爆熱」「飛來霸」

艾兆禮自今年二月八日開始，至今連續十二次沙田賽事皆可贏得頭馬，手風正順；周日田戰他騎足十一場，而且不少坐騎具備實力，屆時又有機會繼續數胡。艾兆禮坦言，並沒有刻意創任何紀錄，個人只是全力拼盡胯下每匹坐騎，希望各駒都能取得佳績；今戰坐騎之中，則以兩匹新勝馬「爆熱」和「飛來霸」最具爭勝機會。

爆熱可望連捷

「爆熱」上仗終於取得在港首場勝利。

出爭第二場五班泥地千二米的東廄「爆熱」，已服役至第四季，終於在上仗作其在港第三十六次上陣時，取得首場勝利；周日再跑贏馬路程泥地千二米，艾兆禮認為有望再捷：「雖然『爆熱』之前曾有一段長時間未能贏馬，但上仗其取勝過程頗輕鬆，相信加分後仍然具競爭力，同時跑泥地賽亦合適；而且此類馬一旦交出成績，會有助其提升信心，往往再出仍可交出水準。今仗牠再戰贏馬路程，只負一二六磅不算重，可望取得連捷。」

飛來霸再戰同程

「飛來霸」上仗在同程直路賽爆冷贏馬。

列陣第三場四班一千米的賀廄「飛來霸」，上仗在同程直路賽爆冷贏馬，如今人馬再戰同程，艾兆禮說：「現年四歲的『飛來霸』，汲取幾次出賽經驗後，上仗表現明顯有進步，起步後搶出領放，順利直奔終點，贏馬姿態及所造時間皆出色；今次再跑直路賽，即使遇上多匹質新對手，但牠本身亦在進步中，如今仗可再次發揮出其應有速度，有機會再取頭馬。」

另外，艾兆禮指出戰第十一場二班千八米的伍廄「嘉應傳承」，今季於去年十一月尾才上陣，在體力上佔一定優勢，並已取得兩席季軍，其中上仗只落後頭馬「桃花開」個半馬位，表現及格有餘；賽後試閘和快跳工夫做足，狀態愈磨愈利，周日出爭千八米是其射程範圍，有機會更進一步，可望再次走入前列歸來。

文傑