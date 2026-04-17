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富衛保險冠軍一哩賽：游孝廉盼以新部署助「港邊小區」盡展威力

馬圈快訊
更新時間：15:28 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:28 2026-04-17 HKT

練馬師游孝廉將派出「港邊小區」於4月26日角逐總獎金高達二千四百萬港元的富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽），他相信這次採取不同部署會有助馬兒交出更進一步的表現。

現年六歲的「港邊小區」對香港絕不陌生，過去兩年均有來港角逐浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽），更於去年12月的一役在頭馬「遨遊氣泡」之後取得第四名，表現不俗。

「港邊小區」去年揚威皇家雅士谷賽期，勝出專供歐洲較年長一哩馬競逐的大賽女皇安妮錦標（1600米一級賽）。此駒於上月作今年初出，即以輕鬆姿態攻下唐加士達一哩錦標（1600米表列賽），稍後將啟程來港。

游孝廉說：「今次參賽的特別之處是，我們過往通常是於遠征某地後在回程路上順道到香港參賽，但今次我們會首度以香港作為遠征的主要目標，我希望這將有助馬兒發揮。」

「馬兒在唐加士達出賽後看來很好，而我也很高興看到牠回來後一如往常般佳態洋溢，自該仗後我也毋須為牠做太多工夫。」

「港邊小區」角逐頂級一哩賽時常有出色表現，上季先後在傑克莫華大賽及女皇伊利沙伯二世錦標兩項1600米一級賽中均取得第四名，也在薩塞克斯錦標（1600米一級賽）中以第五名衝線。

這匹「按摩得」的子嗣去年頻頻遠征，曾在英國、法國、日本及香港參賽。游孝廉相信，「港邊小區」重臨沙田亮相富衛保險冠軍賽馬日之際，將步入大熟大勇之境。

游孝廉說：「接近去年底時，馬兒終於交出好表現。以往大家都認為牠只擅長跑直路賽，但牠在香港一哩錦標中表現出色，跑法也隨年齡增長而變得更加靈活。」

「牠只是讓自己跑得更暢順。牠比以往出閘快了一點，也更快投入戰局，一旦今次能夠做到這點，牠的級數自然足以爭勝。」

「港邊小區」於周五（4月17日）離開英國啟程前赴香港，將夥拍薛凱華出戰富衛保險冠軍一哩賽，與一級賽盟主「遨遊氣泡」、「金鑽貴人」、「紅運帝王」及「遠觀天象」同場較量。

「港邊小區」即將重臨沙田角逐一級賽富衛保險冠軍一哩賽。練馬師游孝廉表示，「港邊小區」今次將首度以香港作為遠征的主要目標，而非途中的其中一站。
「港邊小區」即將重臨沙田角逐一級賽富衛保險冠軍一哩賽。練馬師游孝廉表示，「港邊小區」今次將首度以香港作為遠征的主要目標，而非途中的其中一站。

「港邊小區」於去年11月在京都角逐一哩冠軍賽（1600米一級賽）時不敵頭馬「遠觀天象」僅得第九名，但牠當時出閘較慢，也被迫從外疊展開挑戰，令人有理由相信牠今仗應可交出更佳表現。

游孝廉說：「馬兒遠征日本時未能對『遠觀天象』構成威脅，但牠與今仗其餘對手較量時都相當具競爭力，所以我們此行應有不俗的坐位望贏機會。假如我們在陣上能有一點運氣之助，牠有望跑出佳績。」

「馬兒是一匹很優秀的賽駒，但算不上是一哩王者，而牠也毋須為轉任種馬鋪路，因此牠正努力為獎金而戰，而香港賽事的獎金相當豐厚。」

游孝廉將於下周稍後時間才抵達香港，在此之前他會先把「港邊小區」交託給現時在港設廄的胞弟游達榮照料，協助他監督該駒的賽前準備工作。

游孝廉說：「能夠前往弟弟目前從練的地方，當然是額外的收穫，而我今次能派出一匹有力爭勝的賽駒，更令這趟遠征倍添精彩。」

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