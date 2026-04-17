Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連達文力爭揚威日本二千堅尼

馬圈快訊
更新時間：15:12 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:12 2026-04-17 HKT

澳洲騎師連達文將於周日（4月19日）在日本中山競馬場夥拍「馬上特技」出爭日本二千堅尼（2000米一級賽），力爭首次揚威此賽，在高達四億三千四百萬日圓（約合二千一百三十萬港元）的總獎金中分一杯羹。

連達文過往曾多次在日本作短期客串，至今已在當地攻下六項一級賽，成績十分優異。此外，他也曾於2019年分別策騎兩匹日本佳駟「白朗冰川」及「雍容白荷」勝出澳洲兩項最受矚目的大賽考菲爾德盃（2400米一級賽）及覺士盾（2040米一級賽）。

連達文迄今在日本勝出的一級賽包括有馬紀念賽（2500米）及維多利亞一哩賽（1600米），但從未攻下日本二千堅尼。日本二千堅尼是日本三冠大賽的首關賽事，其餘兩關同為一級賽，分別為日本打吡大賽（2400米）及菊花賞（3000米）。

連達文曾於2023年策騎「鍵琴高奏」攻下日本打吡大賽，今次則有機會夥拍父系出自2019年此賽盟主「農神節慶」的「馬上特技」在日本二千堅尼封王。

「馬上特技」上仗於去年12月角逐朝日盃未來錦標（1600米一級賽），最終在黏地上擊敗Diamond Knot及「實力牌型」等強敵奏凱，其後一直休賽。此駒將於本周末的復出戰首度挑戰2000米途程，並力爭成為繼2013年的「標誌名駒」後首匹包辦朝日盃未來錦標及日本二千堅尼冠軍的賽駒。

練馬師吉岡辰彌看好「馬上特技」的長力能應付今仗途程，他說：「從馬兒的訓練表現來看，只要牠能穩定走勢及沉著應戰，我認為牠足以應付2000米途程。」

「出戰朝日盃之前，我們曾與牠作出不同嘗試，但現在再沒有那種情況，因此我們不會作任何不必要的調整。從體重及肉眼所見，馬兒的肌肉更發達，心智也成熟了許多。」

「馬兒受催策後全速上前的感覺（與『農神節慶』）十分相似。牠的父親個性非常溫馴直率，有別於『西沙里奧』的部分子嗣，而『馬上特技』在這方面與『農神節慶』如出一轍。」

「馬上特技」今仗將要面對的強敵包括去年希望錦標（2000米一級賽）盟主「洛夫琴山」。「洛夫琴山」上仗於2月在東京復出競逐共同通信盃（1800米三級賽），但只能在頭馬「天狼煌煌」之後跑入季席。

「洛夫琴山」的練馬師杉山晴紀認為，馬兒角逐共同通信盃時於中段過於急進，今仗應可交出更佳表現。

杉山晴紀說：「馬兒起步迅速，但過於搶口，難以保持穩定走勢，以致跑來不太順暢。不過，牠在最後三化郎（600米）造出33.4秒，所以即使牠的走勢欠順，但整體表現已相當不錯。」

除了上述各駒外，今仗有力爭勝的參賽馬還包括「清潔能源」、「天狼煌煌」、「愛丁堡」、「海外小城」、「素樸派」及「摩天疾風」。

日本二千堅尼（2000米一級賽）編為海外賽事第二組第一場，將於香港時間4月19日（星期日）下午二時四十分開跑。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
01:35
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
5小時前
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
2小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
8小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
23小時前
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
2小時前
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
00:26
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
時事熱話
43分鐘前
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
影視圈
3小時前
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
01:29
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
突發
8小時前