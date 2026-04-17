連達文力爭揚威日本二千堅尼

澳洲騎師連達文將於周日（4月19日）在日本中山競馬場夥拍「馬上特技」出爭日本二千堅尼（2000米一級賽），力爭首次揚威此賽，在高達四億三千四百萬日圓（約合二千一百三十萬港元）的總獎金中分一杯羹。

連達文過往曾多次在日本作短期客串，至今已在當地攻下六項一級賽，成績十分優異。此外，他也曾於2019年分別策騎兩匹日本佳駟「白朗冰川」及「雍容白荷」勝出澳洲兩項最受矚目的大賽考菲爾德盃（2400米一級賽）及覺士盾（2040米一級賽）。

連達文迄今在日本勝出的一級賽包括有馬紀念賽（2500米）及維多利亞一哩賽（1600米），但從未攻下日本二千堅尼。日本二千堅尼是日本三冠大賽的首關賽事，其餘兩關同為一級賽，分別為日本打吡大賽（2400米）及菊花賞（3000米）。

連達文曾於2023年策騎「鍵琴高奏」攻下日本打吡大賽，今次則有機會夥拍父系出自2019年此賽盟主「農神節慶」的「馬上特技」在日本二千堅尼封王。

「馬上特技」上仗於去年12月角逐朝日盃未來錦標（1600米一級賽），最終在黏地上擊敗Diamond Knot及「實力牌型」等強敵奏凱，其後一直休賽。此駒將於本周末的復出戰首度挑戰2000米途程，並力爭成為繼2013年的「標誌名駒」後首匹包辦朝日盃未來錦標及日本二千堅尼冠軍的賽駒。

練馬師吉岡辰彌看好「馬上特技」的長力能應付今仗途程，他說：「從馬兒的訓練表現來看，只要牠能穩定走勢及沉著應戰，我認為牠足以應付2000米途程。」

「出戰朝日盃之前，我們曾與牠作出不同嘗試，但現在再沒有那種情況，因此我們不會作任何不必要的調整。從體重及肉眼所見，馬兒的肌肉更發達，心智也成熟了許多。」

「馬兒受催策後全速上前的感覺（與『農神節慶』）十分相似。牠的父親個性非常溫馴直率，有別於『西沙里奧』的部分子嗣，而『馬上特技』在這方面與『農神節慶』如出一轍。」

「馬上特技」今仗將要面對的強敵包括去年希望錦標（2000米一級賽）盟主「洛夫琴山」。「洛夫琴山」上仗於2月在東京復出競逐共同通信盃（1800米三級賽），但只能在頭馬「天狼煌煌」之後跑入季席。

「洛夫琴山」的練馬師杉山晴紀認為，馬兒角逐共同通信盃時於中段過於急進，今仗應可交出更佳表現。

杉山晴紀說：「馬兒起步迅速，但過於搶口，難以保持穩定走勢，以致跑來不太順暢。不過，牠在最後三化郎（600米）造出33.4秒，所以即使牠的走勢欠順，但整體表現已相當不錯。」

除了上述各駒外，今仗有力爭勝的參賽馬還包括「清潔能源」、「天狼煌煌」、「愛丁堡」、「海外小城」、「素樸派」及「摩天疾風」。

日本二千堅尼（2000米一級賽）編為海外賽事第二組第一場，將於香港時間4月19日（星期日）下午二時四十分開跑。