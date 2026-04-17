Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

親自送機 何婉盈「讓愛高飛」

馬圈快訊
更新時間：13:07 2026-04-17 HKT
發佈時間：13:07 2026-04-17 HKT

已退役的「讓愛高飛」將運往法國頤養天年，昨日馬主團體成員何婉盈特意前往雙魚河，送愛駒上車出發往機場。何婉盈說：「『讓愛高飛』退役後，我曾三度探望牠，照顧牠的馬伕和馬房員工都大讚其乖巧；我很幸運遇見此馬，更視其為兒子，牠令我有一次做馬主的機會。這趟馬主之旅非常開心，『讓愛高飛』冠、亞、季軍都跑過，更數次贏馬，是一匹很好的馬；今次我做了很多資料搜集，決定安排牠運往法國的Champs Legacy。」

「『讓愛高飛』今年九歲，在港雖然接近退休年齡，但一匹馬普遍有二十多歲壽命，我相信牠在未來仍可發光發亮，經過retrain（再培訓）後學會另一技能，我日後一定會到法國探望牠。」何婉盈續說。

按下圖睇更多相片：

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
2小時前
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
5小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
20小時前
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
01:29
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
突發
5小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
影視圈
19小時前
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
影視圈
4小時前
返工印銀紙！印鈔公司請生產助理 中學畢業即可申請 網民熱議1條件超惡頂...
返工印銀紙！印鈔公司請生產助理 中學畢業即可申請 網民熱議1條件超惡頂...
生活百科
2026-04-16 12:34 HKT