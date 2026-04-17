親自送機 何婉盈「讓愛高飛」

已退役的「讓愛高飛」將運往法國頤養天年，昨日馬主團體成員何婉盈特意前往雙魚河，送愛駒上車出發往機場。何婉盈說：「『讓愛高飛』退役後，我曾三度探望牠，照顧牠的馬伕和馬房員工都大讚其乖巧；我很幸運遇見此馬，更視其為兒子，牠令我有一次做馬主的機會。這趟馬主之旅非常開心，『讓愛高飛』冠、亞、季軍都跑過，更數次贏馬，是一匹很好的馬；今次我做了很多資料搜集，決定安排牠運往法國的Champs Legacy。」

「『讓愛高飛』今年九歲，在港雖然接近退休年齡，但一匹馬普遍有二十多歲壽命，我相信牠在未來仍可發光發亮，經過retrain（再培訓）後學會另一技能，我日後一定會到法國探望牠。」何婉盈續說。

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陳嘉甜