主席短途獎岳品賢期待「北美勇族」持續有進 有力挑戰「嘉應高昇」

練馬師岳品賢從練日子尚短，但已訓練過多匹頂級佳駟，深明就算賽事形勢一強獨大，也不應懼怕挑戰。



派馬於富衛保險冠軍賽馬日（4月26日星期日）的主席短途獎（1200米一級賽）中挑戰力爭二十連勝的全球最佳短途賽駒「嘉應高昇」，可說是無可比擬的艱巨任務，但岳品賢也毫不退縮，將派出麾下出賽經驗較淺的「北美勇族」出爭這項總獎金高達二千四百萬港元的大賽。



岳品賢現年二十七歲，出身自愛爾蘭其中一個最著名的賽馬家族，父親是岳伯仁，兄長則是岳本賢。這位來自疊柏尼的練馬師從騎時曾兩度榮膺愛爾蘭冠軍騎師，於六年前取得練馬師牌照，至今已勝出九項一級賽。

岳品賢現年二十七歲，出身自愛爾蘭其中一個最著名的賽馬家族，父親是岳伯仁，兄長則是岳本賢。這位來自疊柏尼的練馬師從騎時曾兩度榮膺愛爾蘭冠軍騎師，於六年前取得練馬師牌照，至今已勝出九項一級賽。



他訓練的賽駒不足一百匹，去年10月作出新嘗試，派馬遠征美國德爾馬馬場，成功攻下育馬者盃兩歲雌馬草地大賽（1600米一級賽），其後又帶同「北美勇族」遠征中東，現時希望繼續在出戰海外賽事方面再取佳績。



岳品賢說：「取得佳績是件好事，而這次是進軍國際重要賽事的其中一步，我很期待看到結果如何。『北美勇族』是匹好馬，看來仍正在進步中。」

現年四歲的「北美勇族」(圖) 是「活頓鎮」的子嗣，迄今十一仗兩捷，去年於皇家雅士谷賽期的澤西錦標（1400米三級賽）中跑入位置。

「馬兒先後在阿布達比金盃（1600米表列賽）及1351草地短途錦標（1351米二級賽）中跑獲季軍，但我一直希望讓牠回師短途賽。馬兒在家鄉出賽時速度銳利，但在一哩賽中也持續交出佳作。我們現在需要作出取捨，讓牠回師六化郎（1200米）途程，且看馬兒表現如何。」



岳品賢對香港馬王「嘉應高昇」的敬佩之情溢於言表。



岳品賢說：「我們清楚知道『嘉應高昇』堪稱是完美的贏馬機器，牠的各方面表現均令我印象深刻。牠跑法機動，看來實在無可匹敵。」



「『嘉應高昇』具備相當前速，然後又會放鬆競跑，尤其是在這條牠非常熟悉的跑道。牠看似毫無弱點，要擊敗牠是一大挑戰，但今仗看來出賽馬匹數目不滿額，即使在『嘉應高昇』之後過終點，獎金仍十分可觀。」



他續說：「說到底，牠們都是純種賽駒，也可能會有表現失準的時候。肯定的是，如果我們不參賽，就沒有機會爭勝。」



今年初，「北美勇族」被Sue Magnier及岳品賢的母親Annemarie O’Brien出售予現時馬主Muhaideb A Almuhaideb，並於2月在沙特阿拉伯的維雅德馬場首度代表新馬主出賽。該馬主將由Khalid Mishref代表出席在沙田馬場舉行的富衛保險冠軍賽馬日。



現年四歲的「北美勇族」是「活頓鎮」的子嗣，迄今十一仗兩捷，去年於皇家雅士谷賽期的澤西錦標（1400米三級賽）中跑入位置。岳品賢看來對今仗頗為樂觀，最後表示：「『北美勇族』在陣上走勢良好，從未看似欠缺速度。沙特阿拉伯一仗的賽績如今看來水準非常高。」